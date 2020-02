فيفا وقطر يطلقان العد التنازلي لمونديال 2022

الدوحة – رأى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني انفانتينو الثلاثاء، أن قطر تمضي لـ “تبهر العالم” مع بدء العد التنازلي الرمزي لألف يوم على انطلاق استضافتها لمونديال 2022.

وأصدر الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالبطولة التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى، بيانا عرضا فيه لمراحل التحضير للمونديال المقرر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وأبرز الطرفان التحضيرات التي أنجزتها قطر حتى الآن، لاسيما الجاهزية الكاملة لملعبي خليفة الدولي وستاد الجنوب في مدينة الوكرة، والانجاز المقرر هذا العام لثلاثة ملاعب أخرى (المدينة التعليمية، البيت، والريان)، على ان تنجز الملاعب الثلاثة الأخيرة (لوسيل المضيف للمباراتين الافتتاحية والنهائية، راس أبو عبود، والثمامة) بحلول نهاية 2021.

وقال إنفانتينو بحسب البيان الذي وزعه الفيفا “مع تبقي 1000 يوم على موعد الانطلاق، توجد قطر الآن في موقف لم يبلغه أي بلد مضيف آخر في السابق. إن قطر تريد أن تُبهر العالم وهي في طريقها لتحقيق ذلك”.

