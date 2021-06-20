“فيفا” يؤجل نشاطاته بعد تسجيل إصابات كورونا ببعثة جنوب السودان

عمان – الغد – قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تأجيل كافة الأنشطة التي كان مقررا عقدها اليوم، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من اعضاء بعثة منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: “يُمكن للفيفا أن يؤكّد على أنه بعد اختبارات (البي سي آر) القياسية المطبقّة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العرب، ثبتت إصابة بعض أعضاء وفد المنتخب الوطني لجنوب السودان بكورونا، وتماشياً مع الإجراءات الطبية المعمول بها، فقد تم عزلهم وتأجيل الأنشطة المخطّط لها اليوم، وسيكون هناك المزيد من التفاصيل لاحقاً”.

وأضاف: “تبقى حماية صحة وسلامة جميع الأفراد المشاركين في كأس العرب FIFA أولوية قصوى من خلال برنامج شامل يعتمد على نهج منظمة الصحة العالمية القائم على المخاطر والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الدولة المضيفة”.