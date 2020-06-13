“فيفا” يؤكد عدم أحقية اتحاد الكرة بتعديل عقود اللاعبين

خالد الخطاطبة

عمان – كشف الاتحاد الدولي “لكرة القدم “فيفا”، عن عدم دقة محاولات الاتحاد الأردني لكرة القدم، في تعديل عقود اللاعبين، وهو ما سعى إليه اتحاد الكرة على استحياء خلال الفترة الماضية أثناء أزمة كورونا.

واصدر “فيفا” توضيحات وارشادات وصلت إلى حوالي 24 صفحة، تتناول بعض الاصدارات التي جاءت خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي، بشأن فيروس كورونا، حيث أكد أنه لا يجوز للاتحادات الأهلية في العالم، أن تصدر تعليمات بتعديل عقود اللاعبين، وهو أمر خالفه اتحاد الكرة الذي سبق وأن أصدر تعليمات تتعلق بالرواتب وضرورة تخفيضها، وهو أمر ليس من اختصاص الاتحاد الأهلي وفق ما جاء في توضيحات “فيفا”.

ووفقا لارشادات الاتحاد الدولي، فإن الاتحاد الأردني لكرة القدم، كان يحق له التقيد بما جاء في أمر الدفاع، بخصوص تخفيض الرواتب، علما أن أمر الدفاع لم يتناول تخفيض قيّم العقود المبرمة بين النادي واللاعب.

وفي رده على استفسارات “الغد” أكد المحامي عماد الحناينة، اطلاعه على توضيحات وارشادات “فيفا” التي صدرت أخيرا، والتي لا تتيح لاتحاد الكرة تعديل العقود، وهو أمر حاول اتحاد الكرة الأردني تطبيقه بشكل غير قانوني.