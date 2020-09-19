“فيفا” يؤكد: منير الحدادي يستطيع اللعب لمنتخب المغرب

الرباط – بات بإمكان اللاعب منير الحدادي اللعب لمنتخب المغرب، بعدما ظل مرتبطا بمنتخب إسبانيا الذي شارك معه لبضع دقائق في مباراة في 2014، بموجب تعديل أقره مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي عقد في زيورخ عبر الفيديو كونفرانس.

وأفاد موقع ( le360.ma) أن التعديل الذي أجراه الاتحاد أحدث بعض المرونة للاعبين الذين يحملون جوازي سفر، ليتمكنوا من تغيير الجنسية الرياضية.

ولم يخف الحدادي، المولود لأم إسبانية وأب من مدينة الحسيمية المغربية، رغبته في اللعب للمنتخب المغربي، ولكنه كان يشعر بأنه “رهينة” للمنتخب الإسباني، الذي لم يلعب معه إلا مباراة واحدة في 2014، حين تم اختياره من قبل فييسنتي ديل بوسكي

وتحدث منير مؤخرا مع صحيفة (الأخبار) وقال إنه “يسعى للعب للمنتخب (المغربي)”، وكان الحدادي قد رفع علم المغرب والعلم الأمازيغي مع اللاعبين المغربيين ياسين بونو ويوسف النشيري، بعد فوز فريق إشبيلية بالدوري الأوروبي في 23 أغسطس/آب الماضي.

ولد منير (25 عاما) في مدريد وانضم لبرشلونة في 2014 وبقي معه عامين حتى تمت إعارته لفالنسيا لثلاثة مواسم.

وفي 2019 باعه برشلونة إلى إشبيلية بعقد يستمر حتى 2023. (إفي)