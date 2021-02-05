“فيفا” يحكم بـ8 الاف دولار للمدرب عيد

عمان – الغد – حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أول من أمس، بمبلغ 8 الاف دولار، لمدرب حراس المرمى سلامة عيد، مطالبا نادي سلام زغرتا اللبناني بتنفيذ الحكم.

وكان عيد اشتكى على النادي اللبناني، بعد اقالته من منصبه، اثناء عمله مدربا لحراس المرمى هناك.

وتسلم عيد رسميا قرار الاتحاد الدولي الذي يمنحه تعويضا بقيمة 8 الاف دينار، بانتظار تنفيذ الحكم من جانب الفريق اللبناني.

يشار إلى أن سلامة عيد يعمل حاليا مدربا لحراس مرمى فريق الرمثا، الى جانب الجهاز الفني الذي يضم جمال محمود ومساعديه عصام محمود وايهاب معالي. – (أخبار النجوم)