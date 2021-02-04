“فيفا” يحكم لسلامة بـ8 آلاف ويتسلم شكوى ضد سحاب.. ديارا يعود بعد رحلة مصر

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“فيفا” يحكم بـ8 الاف دولار للمدرب عيد

حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أول من أمس، بمبلغ 8 الاف دولار، لمدرب حراس المرمى سلامة عيد، مطالبا نادي سلام زغرتا اللبناني بتنفيذ الحكم.

وكان عيد اشتكى على النادي اللبناني، بعد اقالته من منصبه، اثناء عمله مدربا لحراس المرمى هناك.

وتسلم عيد رسميا قرار الاتحاد الدولي الذي يمنحه تعويضا بقيمة 8 الاف دينار، بانتظار تنفيذ الحكم من جانب الفريق اللبناني.

يشار إلى أن سلامة عيد يعمل حاليا مدربا لحراس مرمى فريق الرمثا، الى جانب الجهاز الفني الذي يضم جمال محمود ومساعديه عصام محمود وايهاب معالي.

شكوى جوناثان ضد سحاب تصل “فيفا”

قدم المحترف البرازيلي جوناثان رسميا شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”ضد نادي سحاب.

ويطالب جوناثان بمستحقاته المالية المترتبة على نادي سحاب، خلال فترة لعبه في صفوف فريق كرة القدم خلال دوري المحترفين في الموسم الكروي الماضي.

وكشف المحامي عماد حناينه الذي يتولى الدفاع عن اللاعب البرازيلي، في تصريح لـ”الغد”، أن شكوى جوناثان تم رفعها رسميا إلى فيفا الذي سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بابلاغ نادي سحاب بالشكوى.

وبين الحناينه أن جوناثان لم يتسلم مستحقاته المالية رغم محاولاته حل الموضوع وديا، الأمر الذي دفعه للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوقع المحامي أن تشهد الايام القليلة المقبلة، وصول خطاب من الاتحاد الدولي لنادي سحاب، لابلاغه بتفاصيل الشكوى، والاستماع إلى رده بهذا الشأن.

مدرب الفيصلي السيد يصل عمان برفقة مساعديه

وصل المدرب السوري حسام السيد إلى عمان، تمهيدا للتوقيع الرسمي على عقد تدريب فريق الفيصلي لكرة القدم، خلال الموسم الكروي المقبل، ومنافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

لاعب فريق الوحدات عبدالله نصيب – (ارشيفية)

ويضم الجهاز الفني السوري إلى جانب المدير الفني السيد كلا من المدرب العام محمد حسين عقيل وهشام كردغلي ومدرب الحراس أحمد بودان.

ويتوقع أن يباشر السيد قيادة تدريبات الفيصلي اعتبارا من يوم غد السبت، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان فريق الفيصلي باشر تدريباته اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، بقيادة المدرب المساعد ناثر جرار الذي سينضم للعمل مع الجهاز الفني السوري.

إلى ذلك، يواصل الفيصلي مفاوضاته مع لاعبين محليين وأجانب، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل.

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، الكشف عن هوية عدد من اللاعبين الجدد القادمين لتعويض خروج عدد من زملائهم الذين انتهت عقودهم مع الفريق.

اختبار صعب للحديد

في الدوري السعودي

يخضع المدرب الأردني محمود الحديد اليوم الجمعة، لاختبار صعب في أول ظهور له في منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويقود الحديد فريقه الوحدة اليوم في مباراته أمام فريق الأهلي في اطار منافسات الجولة السابعة عشرة بدوري المحترفين بالسعودية.

ويحتل الأهلي المركز التاسع بالدوري برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وتعد هذه المباراة الأولى للحديد الذي وصل إلى السعودية منتصف الأسبوع الحالي، للعمل مدربا في فريق الوحدة.

ولعبت الصدفة لصالح الحديد الذي وصل إلى السعودية للعمل مدربا مساعدا للمدرب البرتغالي لفريق الوحدة، قبل أن يتزامن موعد وصوله مع اقالة البرتغالي وجهازه المعاون، ليتم تكليف الحديد بالادارة الفنية للفريق في مباراة اليوم، تمهيدا لاستمراره في حال نجح بالاختبار.

ديارا يعود للوحدات بعد زيارة لمصر

عاد اللاعب عبدالله نصيب المعروف بـ(ديارا)، للالتحاق بفريق الوحدات لكرة القدم، بعد زيارة إلى جمهورية مصر العربية، استمرت لفترة طويلة.

الجهاز الفني الجديد لفريق الفيصلي – (من المصدر)

وحصل ديارا على موافقة ناديه لانجاز هذه الزيارة، التي امتدت منذ انتهاء الموسم الكروي الماضي، وحتى الأخيرة.

وجاءت زيارة ديارا إلى مصر، لانجاز واتمام بعض التفاصيل الخاصة باللاعب، التي يسعى لاستكمالها في أقرب وقت.

الوحدات كان قد وافق على تمديد إجازة ديارا في الاسبوع الماضي، قبل أن يلتحق اللاعب المعروف بدماثة خلقه وقربه من اللاعبين بالتدريبات.

إقبال ملحوظ للنجوم

على الاستشارات القانونية

تشهد الايام الحالية، اقبالا كبير من نجوم كرة القدم المحلية، للسؤال عن استشارات قانونية تتعلق بمشاكلهم الكثيرة من أنديتهم، وبالتالي محاولة البحث عن حلول قانونية تضمن حقوقهم.

وتتركز أسئلة اللاعبين على كيفية الحصول على رواتبهم ومقدمات عقودهم المتأخرة، فيما يسأل لاعبون آخرون عن الطرق التي تتيح لهم فسخ عقودهم من أنديتهم.

وكان ملفتا قيام لاعبين في المنتخب الوطني الموجود حاليا في دبي، بالسؤال عن الكثير من التفاصيل القانونية التي تتعلق بوضعهم في أنديتهم، والطرائق المناسبة لتحصيل مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا، أو الموقف القانوني من فسخ عقودهم مع أنديتهم في حال قرروا ذلك.

ويتوقع أن تشهد الايام المقبلة، ارتفاعا في عدد الشكاوى والمطالبات بفسخ العقود، أو الحصول على الرواتب الشهرية المتأخرة، قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل.

اللحام جاهز للعب بعد نجاح عملية التأهيل

بات لاعب فريق الرمثا لكرة القدم مصعب اللحام جاهزا للعب والمنافسات، بعد نجاح عملية التأهيل التي خضع لها في مركز سبيتار الطبي في قطر، بعد تعرضه لاصابة خلال منافسات الموسم الكروي الماضي.

وكشفت تدريبات اللاعب الأخيرة، عن جاهزية للعودة إلى المباريات، بانتظار مواصلة التدريبات الجماعية، تمهيدا للظهور مع فريقه في المباريات الرسمية المقبلة.

وكان اللحام عاد إلى عمان الاسبوع الماضي، بعد خضوعه لعدة اسابيع في فترة تأهيل في قطر.

محادين والملاح يبحثان تفعيل التعاون الرياضي

بحث مسؤول الدائرة الرياضية في قناة المملكة والنجم السابق مهند محادين، سبل تفعيل الأنشطة الرياضية بين القناة وجامعة البترا الخاصة، المعروفة بزخم أنشطتها الرياضية في مختلف الالعاب، وخاصة كرة القدم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محادين برفقة معد البرامج الرياضية محمد حسيبا لجامعة البترا يوم أمس، ولقائه مسؤول لجنة النشاط الرياضي في الجامعة الدكتور اياد الملاح. وبحث الجانبان تنظيم مباريات بخماسي كرة القدم خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال احتفالات المملكة بالاعياد والمناسبات الوطنية، حيث تم الاتفاق على أن تشهد الفترة المقبلة تحديدا لمواعيد المباريات المقترحة.

وشهدت الزيارة تفاعلا كبيرا من قبل اعضاء الهيئة التدريسية مع محادين، الذي يعد من ألمع نجوم كرة القدم الأردنية، إلى جانب تالقه في مجال الاعلام من خلال تقديم البرنامج الرياضي الجماهيري “الكابتن”. يشار إلى أن جامعة البتراء تعد من الجامعات الأكثر نشاطا في تنظيم لأنشطة الرياضية، في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا.

الفيصلي يطلب استضافة مجموعته الآسيوية

خاطب النادي الفيصلي، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاستضافة منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

الزميل مهند محادين والدكتور إياد الملاح – (من المصدر)

وتضم مجموعة الفيصلي فرق السيب العماني وتشرين السوري والفائز من مباراة الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي.

أندية تتعقب لاعبيها بسبب مفاوضاتهم السرية

بدأت أندية في مصاف المحترفين، بتعقب واستجواب لاعبيها، بسبب معلومات تفيد بعقد هؤلاء اللاعبين اجتماعات مع مسؤولي أندية أخرى، للدخول في مفاوضات معهم، رغم عدم انتهاء عقودهم مع أنديتهم الحالية. وكشفت أندية عن صدمتها بالأنباء التي وردت اليها، والتي تفيد باجتماعات لعدد من لاعبيها مع أندية أخرى، بهدف اقناعهم بالعمل على اجراء مخالصة مع أنديتهم، تمهيدا للانتقال إلى تلك الأندية التي حاولت اقناعهم بمبالغ مالية أكبر، وأوضاع فنية أفضل.

الأندية الغاضبة اعتبرت أن هذا الأسلوب لا يليق باندية في مصاف المحترفين، وأن المفاوضات يجب أن تكون عبر القنوات الرسمية، لا عبر اجتماعات سرية.

أحد الأندية المتضررة، وفور سماع نبأ جلوس لاعبه مع ناد آخر، بدأ يتقصى عن الموضوع بطرائقه الخاصة، دون اعلام لاعبه بذلك، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وكان أكثر من ناد بدوري المحترفين، انتقد التواصل مع لاعبيه المرتبطين بعقود رسمية، خاصة من اللاعبين الموجودين حاليا في صفوف المنتخب الوطني، الى جانب اللاعبين الموجودين في المملكة.