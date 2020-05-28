“فيفا” يحول قضية اللاعب ذيب ضد سلوان الفلسطيني للتأديبية

خالد الخطاطبة

عمان – حول الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قضية اللاعب الاردني محمد ذيب، ضد نادي سلوان الفلسطيني إلى اللجنة التأديبية، بسبب عدم التزام النادي بدفع مستحقات اللاعب البالغة 20 ألف دولار، بعد احتراف ذيب في صفوف سلوان الموسم الماضي.

وسبق أن تقدم لاعب فريق شباب الأردن الحالي محمد ذيب، بشكوى للفيفا ضد نادي سلوان الفلسطيني، حيث حكم الفيفا بعد النظر بالقضية لصالح اللاعب بمبلغ 20 ألف دولار، دون أن يلتزم سلوان بالدفع، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي لتحويل القضية للجنة التأديبية، تمهيدا لاجبار النادي الفلسطيني على دفع مستحقات اللاعب، أو تعريض نفسه لعقوبات تصاعدية بسبب عدم الالتزام.

وأكد المحامي عماد حناينه الذي يتولى الدفاع عن اللاعب ذيب في تصريح لـ(الغد)، أن القضية تم تحويلها للتأديبية أملا في الضغط على سلوان للدفع، وبالتالي تفادي مزيدا من العقوبات اذا ما أوفى بالتزاماته تجاه لاعبه السابق.

واشار المحامي إلى أن اللاعب الأردني محمد ذيب، يلعب حاليا في فريق نادي شباب الأردن لكرة القدم.

khaledkhatatbeh@alghad.jo