“فيفا” يختار الهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي

بغداد – اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الجمعة عن اسماء اعضاء الهيئة المؤقتة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لادارة مهامه وشؤونه للفترة المقبلة بعد ان قدم اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد استقالات جماعية في وقت سابق.

وضمت الهيئة المؤقتة حسب بيان للاتحاد العراقي على موقعه الرسمي كلا من اياد بنيان (مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الرياضة) رئيسا للهيئة، وشامل كامل نائبا للرئيس وثلاثة اعضاء هم اسعد لازم ورافد عبد الامير واحمد علي.

وكان الاتحاد الدول قرر في العاشر من شباط/فبراير الماضي عزمه تعيين هيئة مؤقتة تقوم بمهمة ادارة الاتحاد العراقي لمدة ستة اشهر والتحضير لاجراء انتخابات جديدة بعد تلك الفترة المحددة لعملها.

وحدد الاتحاد الدولي في رسالته حسب بيان الاتحاد العراقي مهام الهيئة المؤقتة وتضمنت القيام بتحديد الانظمة الاساسية للاتحاد وادارة شؤونه اليومية وتنظيم واجراء انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد لولاية مدتها أربع سنوات.

واشار الاتحاد الدولي الى ان “اللجنة المؤقتة قراراتها نهائية وملزمة ولن يكون اي من اعضائها مؤهلين لاي من المناصب المفتوحة في الانتخابات تحت اي ظرف من الظروف بما في ذلك في حال الغاء تفويضهم او استقالة احد الاعضاء”.

وكان اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي قدموا استقالاتهم في كانون الثاني/يناير الماضي على خلفية ملاحقات قضائية ودعاوى في المحاكم العراقية رفعها لاعب المنتخب العراقي السابق عدنان درجال ضد امين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير وكذلك ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار.– (أ ف ب)