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“فيفا” يختار حكاما أردنيين لإدارة مباريات آسيوية

منذ 3 ساعات

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 عمان – الغد – اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، طاقم حكام من الاردن، لادارة مباراة العراق وايران والتي تقام في البصرة يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في اطار التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

وسيدير المباراة طاقم الحكام الدولي المكون من : أدهم مخادمة، أحمد مؤنس، محمد البكار.

كما اختار “فيفا”، طاقم الحكام المكون من أحمد فيصل، محمود ظاهر، وعبد الرحمن عقل لإدارة مباراة المالديف والفلبين والتي تقام في العاصمة مانيلا يوم 14 تشرين الثاني ( نوفمبر) ، في اطار التصفيات “المشتركة”.

وتم تعيين المقيمة هبة العابد، للإشرف على حكمات بطولة الأدية الآسيوية أبطال الدوري والتي تنطلق في نسختها الاولى في كوريا الجنوبية 23 تشرين الثاني (نوفمبر).

واختار الاتحاد الآسيوي المحاضر والمقيم عوني حسونة، للاشراف على حكام مباراة ماليزيا واندونسيا والتي ستقام يوم 19 تشرين الثاني المقبل، في اطار التصفيات “المشتركة”.

الى ذلك يشارك المقيمين عوني حسونة، اسماعيل الحافي، ناصر درويش، وعمر بشتاوي وهبة العابد، في مؤتمر التحكيم الآسيوي الذي سيقام في العاصمة الماليزية كولامبور خلال الفترة من 26-29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

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