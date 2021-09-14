“فيفا” يختار مخادمة ومونس للمشاركة بدورة انتقاء حكام نهائيات كأس العالم

عمان – الغد- اختار الاتحاد الدولي “فيفا”، الحكم أدهم مخادمة والمساعد أحمد مونس، للمشاركة في دورة تعنى بانتقاء حكام نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتقام الدورة خلال الفترة 1 – 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في قطر، حيث يشارك 26 حكم ساحة و26 حكم مساعد من جميع قارات العالم باستثناء أوروبا، تمهيدا لاختيار الطواقم التي ستدير مباريات المونديال.

وتتضمن الدورة اختبارات بدنية، وتمارين فنية عملية، بالإضافة لمناقشة بعض الحالات واختبارات فيديو، وصولا إلى تطبيقات على تقنية الحكم المساعد VAR.

في المقابل، اختار الاتحاد الآسيوي الحكمة إسراء مبيضين، والمساعدة إسلام العبادي للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا للسيدات والتي تقام في فلسطين خلال الفترة 19 – 25 أيلول(سبتمبر) الحالي ، كما تم اختيار المقيم عوني حسونة للإشراف على حكام ذات المجموعة.

في ذات الاتجاه، اختار الاتحاد الآسيوي الحكمة المساعدة صابرين العبادي للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للسيدات والتي تقام في قرغيزستان خلال الفترة 18 – 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.

ويأتي اختيار الحكام والمقيمين الأردنيين، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.