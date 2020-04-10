“فيفا” يدخل تعديلات جديدة على قانون كرة القدم تطبق اعتبارا من حزيران

خالد الخطاطبة

عمان- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم الاربعاء الماضي، عن اجراء تعديلات جديدة على قانون كرة القدم، يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وقام “فيفا” بارسال هذه التعديلات إلى الاتحادات في جميع انحاء العالم، للالتزام بتطبيقها اعتبارا من شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وكشف المحاضر الدولي والآسيوي ومقيّم الحكام اسماعيل الحافي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أرسل التعديلات الجديدة، تمهيدا للالتزام بها.

ولفت الحافي أن هذه التعديلات تأتي في اطار خطوات “فيفا”، لاضفاء مزيد من التشويق والإثارة والعدالة في لعبة كرة القدم، التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وأشار المحاضر الأردني الحافي أن التعديلات جاءت في العديد من المواقف، مثل لمسة اليد للمدافع والمهاجم، واحتساب ركلات الجزاء، و”حكم الفيديو” وغيرها من الأمور، وتاليا التعديلات الجديدة على قانون لعبة كرة القدم.

القانون رقم 1 ميدان اللعب