“فيفا” يدخل تعديلات جديدة على قانون كرة القدم تطبق اعتبارا من حزيران

خالد الخطاطبة
عمان- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم الاربعاء الماضي، عن اجراء تعديلات جديدة على قانون كرة القدم، يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وقام “فيفا” بارسال هذه التعديلات إلى الاتحادات في جميع انحاء العالم، للالتزام بتطبيقها اعتبارا من شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وكشف المحاضر الدولي والآسيوي ومقيّم الحكام اسماعيل الحافي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أرسل التعديلات الجديدة، تمهيدا للالتزام بها.
ولفت الحافي أن هذه التعديلات تأتي في اطار خطوات “فيفا”، لاضفاء مزيد من التشويق والإثارة والعدالة في لعبة كرة القدم، التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
وأشار المحاضر الأردني الحافي أن التعديلات جاءت في العديد من المواقف، مثل لمسة اليد للمدافع والمهاجم، واحتساب ركلات الجزاء، و”حكم الفيديو” وغيرها من الأمور، وتاليا التعديلات الجديدة على قانون لعبة كرة القدم.
القانون رقم 1 ميدان اللعب
- القائمان والعارضة يمكن ان تكون خليطا من الاشكال الأساسية الأربعة.
القانون رقم 10 تحديد نتيجة المباراة
- البطاقات الصفراء والتحذير لا تحمل إلى الركلات من علامة الجزاء.
- تغييرات بالقانون رقم 14 المتعلق بالركلات من علامة الجزاء.
القانون رقم 11 التسلل
- تعمد لمس للكرة باليد بواسطة اللاعب المدافع تعتبر “تعمد لعب” من اجل التسلل.
المادة 12 الأخطاء وسوء السلوك
- لمس الكرة باليد
- لا تعتبر مخالفة إذا تم لمس الكرة بمنطقة الحد الفاصل بين الكتف والذراع (منطقة الإبط).
- لمسة اليد غير المتعمدة “العرضية” من اللاعب المهاجم (أو زميله) لا يعاقب إلا إذا حدثت “مباشرة” قبل تسجيل الهدف أو قبل فرصة واضحة لتسجيل الهدف.
- يمكن انذار حارس المرمى أو طرده بسبب لمسه “بشكل غير قانوني” للكرة مرة ثانية بعد استئناف اللعب (مثال ركلة المرمى أو الركلة الحرة وما إلى ذلك) حتى إذا كانت اللمسة بيده / ذراعه.
- أي مخالفة (ليس فقط الخطأ) التي “تتدخل في أو توقف هجوم واعد” ينبغي اشهار البطاقة الصفراء.
- اللاعب الذي يفشل في احترام مسافة 4 أمتار المطلوبة في كرة اسقاط يجب أن ينذر.
- إذا سمح الحكم باتاحة فرصة أو سمح بالتنفيذ السريع للركلة الحرة لأي مخالفة “كانت تداخل مع أو اوقفت هجوم واعد”، لا يتم انذاره.
قانون 14 ركلة الجزاء
- لن يتم معاقبة حارس المرمى إذا ارتكب مخالفة وتم اضاعة ركلة الجزاء أو ارتدت من المرمى (بدون أي تلامس من حارس المرمى) إلا إذا اثرت هذه المخالفة على الراكل.
- يتم تنبيه حارس المرمى للمخالفة الأولى: ويتم اشهار البطاقة الصفراء لأي مخالفة (مخالفات لاحقة).
- يتم معاقبة الراكل إذا خالف كل من حارس المرمى والراكل في نفس الوقت تماما.
بروتوكول الحكم الفيديو المساعد
- اشارة تلفزيون واحدة مطلوبة إذا تمت المراجعة من حكم الفيديو المساعد فقط.
- خلال تنفيذ ركلة المرمى أو الركلة الحرة قام حارس المرمى” برفع” الكرة إلى الأعلى ولعبها أحد زملائه بالرأس / الصدر مرة أخرى إلى حارس المرمى لكي يمسكها، يتم إعادة تنفيذ الركلة، لا توجد عقوبة انضباطية (إلا اذا تكرر ذلك).