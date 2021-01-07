فيفا يرسل بطاقة الانتقال الدولية لظفار العماني المتعلقة بالقرا بعد رفض اتحاد الكرة والفيصلي

خالد الخطاطبة

عمان-ارسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، بطاقة الانتقال الدولية للاعب الفيصلي السابق عدي القرا المنتقل لفريق ظفار العماني.

وجاء ارسال هذه البطاقة بعد رفض اتحاد الكرة الأردني والفيصلي طلب الاتحاد العماني بإرسال بطاقة الانتقال.

وقال المحامي عماد حناينه ان القرا الذي وقع على كشوفات ظفار العماني بعد فسخ عقده مع الفيصلي، سبق وأن طلب بطاقة انتقاله عن طريق الاتحاد العماني ونادي ظفار دون أن يكون هناك استجابة الأمر الذي دفع الاتحاد العماني للجوء إلى فيفا.

وأضاف حناينه الموكل بقضية القرا في تصريح ل الغد ان الاتحاد العماني خاطب فيفا بعد أن اصطدم بالرفض الأردني ليقوم فيفا بإرسال البطاقة اليوم وبعد 3 ايام فقط من طلبها.