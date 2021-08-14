“فيفا” يرفع عقوبة نادي الكرمل

عمان – الغد – رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم أمس رسميا، عقوبة منع تسجيل لاعبين جدد، عن فريق الكرمل، وبالتالي التمكن من إضافة لاعبين استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى.

وكان فيفا فرض عقوبة على الكرمل، بسبب شكوى سبق وأن تقدم بها المدرب الأرغوياني السابق الفريديو، الذي اشرف على تدريب الفريق قبل حوالي موسمين.

وسجل نادي الكرمل اليوم، مجموعة من اللاعبين استعدادا للمنافسات المقبلة.