آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

“فيفا” يستجيب لطلب أبو عمارة ويحرم الفحيحيل من تسجيل لاعبين جدد

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد الخطاطبة
عمان – الغد –  تسلم اللاعب الأردني منذر ابو عمارة اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يفيد بمنع نادي الفحيحيل الكويتي رسميا، من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الدولية المقبلة، وذلك بسبب تجاهله لتسديد مستحقات اللاعب البالغة 63 ألف دولار، والتي وصلت حاليا إلى 66 ألف دولار، بسبب تأخر النادي في التسديد.
وكان ابو عمارة وعبر محاميه عماد حناينه، خاطب “فيفا” رسميا بداية الأسبوع الحالي، يشير فيه إلى ضرورة ايقاع عقوبة المنع من التسجيل بحق الفحيحيل، وفق القوانين والتعليمات، لياتي رد الاتحاد الدولي رسميا اليوم بايقاع عقوبة منع النادي من التسجيل.

مقالات ذات صلة

“دولي التايكواندو” يؤجل نشاطاته والتصفيات الآسيوية للعام المقبل

منذ 5 ساعات

غرب آسيا لكرة الطاولة يعيد توزيع مناصبه ويقبل 3 استقالات

منذ 5 ساعات

المدافع الجزائري بلعمري إلى ليون الفرنسي لسنة قابلة للتجديد

منذ 7 ساعات

مودريتش: أشعر بسعادة لبقاء ميسي في برشلونة

منذ 7 ساعات
انتخابات 2020
35 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock