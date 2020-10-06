“فيفا” يستجيب لطلب أبو عمارة ويحرم الفحيحيل من تسجيل لاعبين جدد

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – تسلم اللاعب الأردني منذر ابو عمارة اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يفيد بمنع نادي الفحيحيل الكويتي رسميا، من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الدولية المقبلة، وذلك بسبب تجاهله لتسديد مستحقات اللاعب البالغة 63 ألف دولار، والتي وصلت حاليا إلى 66 ألف دولار، بسبب تأخر النادي في التسديد.

وكان ابو عمارة وعبر محاميه عماد حناينه، خاطب “فيفا” رسميا بداية الأسبوع الحالي، يشير فيه إلى ضرورة ايقاع عقوبة المنع من التسجيل بحق الفحيحيل، وفق القوانين والتعليمات، لياتي رد الاتحاد الدولي رسميا اليوم بايقاع عقوبة منع النادي من التسجيل.