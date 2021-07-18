“فيفا” يطبق العقوبات على الجزيرة والحسين إربد

عمان – الغد – خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجمعة، اتحاد الكرة، لابلاغه بتطبيق العقوبات على ناديي الجزيرة والحسين إربد، بسبب عدم تسديد مستحقات المحترف الفلسطيني اسلام بطران، الذي سبق وأن لعب في صفوف الفريقين.

وكان “فيفا” سبق وأن أصدر حكما يلزم فيه الحسين إربد بدفع مبلغ 4500 دولار، للاعب الفلسطيني، كما ألزم الجزيرة بدفع مبلغ 22 ألف دينار للاعب.

الجزيرة والحسين إربد لم يلتزما بقرار “فيفا”، الأمر الذي دفع الأخير أول من أمس، لمخاطبة الاتحاد المحلي لتطبيق العقوبات، والتي وصلت الآن إلى منع الناديين من تسجيل لاعبين جدد، إلا في حال سددا مستحقات بطران.

يشار إلى أن الجزيرة يعاني منذ فترة من عقوبة عدم تسجيل لاعبين، لتأتي هذه العقوبة الجديدة، وتزيد من أوجاع النادي. -(أخبار النجوم)