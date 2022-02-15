“فيفا” يعاقب الرمثا رسميا بسبب عثمان.. “كورونا” يضرب المدير الفني للسلط و11 من لاعبيه ويبعد 3 “فيصلاويين”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“فيفا” يعاقب الرمثا رسميا بسبب عثمان

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم أمس الثلاثاء رسميا، اتحاد كرة القدم ونادي الرمثا، لابلاغهما بفرض عقوبة منع تسجيل لاعبين، بسبب عدم تسديد مستحقات المحترف اللبناني السابق في الفريق ماجد عثمان.

وجاءت هذه العقوبة، بعد مرور 45 يوما على قرار “فيفا” بالحكم لصالح اللاعب اللبناني، دون أن يلتزم الرمثا بتطبيق القرار وسداد المستحقات، ما دفع الاتحاد الدولي لاصدار عقوبة جديدة أمس، تمثلت في منع النادي من التعاقد مع أي لاعب، لحين سداد المستحقات.

5 إصابات “كورونا” في الفيصلي

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها فريق الفيصلي لكرة القدم، أول من أمس، إصابة 3 لاعبين وإداريين اثنين، وبالتالي الخضوع لفترة حجر صحي وفق البروتوكول المتبع.

وطلب النادي من المصابين ضرورة التقيد بفترة الحجر، قبل العودة للتدريبات التي يشترط فيها إحضار فحص جهد للقلب، للاطمئنان على سلامة اللاعبين.

الحكمات يشاركن في إدارة

مباريات قوية بالدرع

أكدت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، مشاركة الحكمات في إدارة مباريات قوية ببطولة درع الاتحاد التي تنطلق يوم 24 من الشهر الحالي.

وستتولى الحكمات إسراء مبيضين وحنين مراد وصابرين العبادي وإسلام العبادي، إدارة مباريات قوية في بطولة الدرع، وليس مباريات هامشية، وذلك في “بروفة” أخيرة قبل حسم مشاركة الحكمات في إدارة مباريات بطولة دوري المحترفين.

ووفق المعلومات، فإن دائرة الحكام سترصد أداء الحكمات خلال بطولة الدرع، تمهيدا لحسم أمر مشاركتهن في مباريات بطولة الدوري.

يشار إلى أن الحكمات شاركن في إدارة مباراتين وديتين في الأيام القليلة الماضية، استعدادا للظهور في المباريات الرسمية.

“كورونا” يضرب مدرب السلط و11 لاعبا

كشفت الفحوصات التي خضع لها فريق السلط لكرة القدم، عن إصابة المدير الفني لفريق السلط عثمان الحسنات و11 من لاعبيه بفيروس كورونا، ما يعني خضوعهم لحجر صحي، وبالتالي التأثير على تحضيرات الفريق، استعدادا لبطولة درع الاتحاد التي تنطلق يوم 24 من الشهر الحالي.

وضرب الفيروس بقوة في فريق السلط، بعد أن تأكدت إصابة الحسنات و11 لاعبا في الفريق، إلى جانب إصابة المدير الإداري في الفريق.

وأنيطت مهمة الإشراف على تدريبات الفريق، بالمدرب العام عبدالله الكعابنة والمساعد أمجد الشعيبي، بمشاركة اللاعبين الذين لم تبثت إصابتهم بالفيروس.

تسببت هذه الإصابات في إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا إقامتها غدا بين فريقي السلط وشباب الأردن.

يشار إلى أن فريق السلط يواصل تعاقداته وتدريباته، بإشراف المدير الفني عثمان الحسنات، الباحث عن تشكيل فريق جيد بأقل التكاليف.

نجم الفيصلي “الرهوان” مهدد بإخلاء المنزل

بات نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي السابق إبراهيم مصطفى، مهددا بإخلاء منزله بأمر قضائي، بسبب تراكم الإيجارات الشهرية.

وتلقى مصطفى إنذارا من المحامي بإخلاء المنزل، في حال لم يبادر بتسديد المبالغ المالية المتراكة عليه كبدل إيجار، الأمر الذي تسبب في إحراج للنجم الذي ترك بصمة واضحة على المستويات الفنية للمنتخب الوطني والنادي الفيصلي.

ويأمل “الرهوان” بأن يبادر النادي الفيصلي، بتسديد جزء من مستحقاته المتأخرة بعد أن عمل في الفترة الماضية مدربا في فرق الفئات العمرية، وذلك لمساعدته على الخروج من هذا المأزق.

ويعد إبراهيم مصطفى الذي يبتعد حاليا عن مجال التدريب، أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على الكرة الأردنية، بفضل سرعته ومهارته وحسه التهديفي.

يشار إلى أن الرهوان حريص في كل المقابلات الإعلامية وفي جلساته، على الإشادة بالفيصلي وتاريخه، وتأكيد اعتزازه بالانتساب لناد بحجم وعراقة وتاريخ الفيصلي.

حارس المرمى أبو هزيم ينضم لفريق معان

انضم حارس مرمى فريق السلط لكرة القدم سيف أبو هزيم، إلى صفوف فريق معان، لمشاركته منافسات الموسم الكروي الجديد 2022.

وأنهى أبو هزيم ارتباطه مع فريق السلط رسميا، قبل أن يوقع ليلة أول من أمس، على كشوفات فريق معان الباحث عن تعزيز مركز حراسة المرمى الذي يضم محمد أبو نبهان وأحمد عفانة.

جلسة اليكس والعلاونة تنتهي بعودة المدرب

شهد أول من أمس، جلسة إيجابية بين المدير الفني لاتحاد الكرة اليكس جيتزي، والمدرب العام لمنتخب الشباب حسين علاونة، انتهت بعودة الأخير لتدريبات المنتخب.

والتقى اليكس مع العلاونة، لبحث موضوع إعلان الأخير لاستقالته من منتخب الشباب، احتجاجا على العديد من التفاصيل والتصرفات التي ارتكبها اليكس.

الجلسة شهدت حديثا صريحا بين الجانبين؛ حيث قدم العلاونة ملاحظاته على سلوك اليكس وتصرفاته مع الجهاز الفني، قبل أن يرد المدير الفني للاتحاد بتبرير تلك التصرفات، معلنا تمكسه باستمرار المدرب مع المنتخب ورفض استقالته، وهو ما فعله العلاونة الذي عاد لمباشرة عمله.

الداود يحترف في دوري “الثانية” السعودي

أعلن لاعب فريق الحسين إربد السابق لكرة القدم بلال الداود، احترافه في فريق الثقبة، أحد أندية الدرجة الثانية السعودي.

ونشر اللاعب صورة وهو يرفع قميص ناديه الجديد، معلنا انضمامه رسميا لصفوف الفريق.

النجم السابق إبراهيم مصطفى – (أرشيفية) اللاعب بلال الداود يرفع قميص نادي الثقبة السعودي – (من المصدر) حارس المرمى سيف ابو هزيم – (أرشيفية)

كواليس النجوم

• المدير الفني السابق لفريق السلط جمال أبو عابد، عرض خلال مفاوضاته مع نادي السلط، الحصول مبلغ 10 آلاف دينار شهريا، لحين تسديد كامل مستحقاته التي تصل تقريبا إلى 108 آلاف دينار.. أبو عابد يسعى للتعاون مع السلط لأقصى درجة.. يشار إلى أن أبو عابد وجهازه المعاون يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ موسمين.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، طالب اتحاد كرة القدم عبر “الغد”، بضرورة رفع اليد عن فحوصات كورونا، وإناطة الأمر للأندية نفسها، لافتا إلى أن طريقة الاتحاد في التعامل مع ملف كورونا في الأندية يرهب اللاعبين والمدربين.. المدرب أكد أن النادي أكثر حرصا على سلامة لاعبيه من الاتحاد… يشار إلى أن مسؤولا إداريا طالب أيضا، أول من أمس، برفع يد الاتحاد عن فحوصات كورونا الإجبارية.. إلى ذلك يتوقع أن تكشف الفحوصات التي أجرتها الأندية في اليومين الماضيين، عن إصابات كثيرة بين لاعبي أندية المحترفين.

• المحترف الجديد في فريق الفيصلي يعقوبا بامبا، شارك في الشوط الأول في المباراة الودية التي جرت أول من أمس أمام فريق سحاب.

• يشهد اليوم، اختبارات بدنية لحكام النخبة الذين سيشاركون في إدارة مباريات بطولة الدرع.

• فريق الخلود الذي يلعب في صفوفه حارس مرمى المنتخب الوطني مالك شلبية، تعادل مع فريق الخليج متصدر دوري الدرجة الأولى السعودي بنتيجة 1-1.. شلبية يواصل تألقه.

• رغم الأزمات المتلاحقة التي أصابت فريق الجزيرة لكرة القدم، إلا أنه ما يزال صامدا بتشكيلته الحالية التي كشفت عن مستوى جيد في المباراة الودية الأخيرة أمام معان.