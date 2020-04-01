“فيفا” يعتزم تقديم مساعدات مالية لمجتمع كرة القدم العالمي

لوزان (سويسرا) – أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه يعتزم تقديم “مساعدات” لكرة القدم العالمية بعد أن اغرق وباء فيروس كورونا المستجد الأندية والبطولات فى ركود مالي غير مسبوق.

وأدى انتشار فيروس “كوفيد-19” إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية حول العالم بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى بالاضافة الى دوري ابطال أوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجل غير مسمى، كما أسفرت عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الدولي الذي لديه 1,5 مليار دولار (1,36 مليار يورو) احتياطي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، إنه “يفكر في سبل مساعدة مجتمع كرة القدم العالمي”.

واضاف الفيفا ان الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة قيد الدراسة والمناقشة حاليا بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والاتحادات المحلية والشركاء الآخرين، حيث كان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد الاتحادات القارية للحد من تأثير أزمة فيروس “كوفيد-19”.

وبحسب مصادر لوكالة فرانس برس، فإنه سيصار أيضا إلى إنشاء صندوق دعم يمكن الإعلان عن تفاصيله قبل نهاية الأسبوع. (أ ف ب)