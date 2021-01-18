فيفا” يعدل موعد انطلاق مونديال الأندية عقب انسحاب أوكلاند سيتي

القاهرة – عدّل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاثنين موعد انطلاق مونديال الأندية وذلك عقب انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب الحجر الصحي المفروض في البلاد وقام بتقديم الجولة الثانية للرابع من شباط / فبراير المقبل مع استمرار موعد المباراة النهائية كما مقرر لها في الـ11 من نفس الشهر.

كما أعلن فيفا في بيان له أنه لن تقام أية مباراة على ملعب (خليفة الدولي)، والذي كان مقرر استضافته لمواجهتين، دون توضيح أسباب هذا القرار.

🏟️ Education City and Ahmad Bin Ali stadiums will host next month's #ClubWC, with an updated match schedule now available 🏆 ℹ️👉 https://t.co/68YhYOcTG0 pic.twitter.com/u4hAZcxeKY — FIFA.com (@FIFAcom) January 18, 2021

وبهذا ستقام جميع مباريات كأس العالم للأندية على ملعبي (أحمد بن علي) و(المدينة التعليمية)، اللذان سيستضيفا مباريات مونديال قطر 2022 أيضا بجانب ملعب (خليفة الدولي).

وكان مقررا في البداية بدء البطولة في الأول من فبراير/شباط المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي والدحيل القطري على أن تقام الجولة الثانية في الخامس من نفس الشهر، ولكن بعد انسحاب الأول سيُعد النادي القطري فائزا وسيتأهل تلقائيا للجولة الثانية التي سيشارك بها كل من الأهلي المصري وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس المكسيكي.

– (إفي)