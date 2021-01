فيفا” يعدل موعد انطلاق مونديال الأندية عقب انسحاب أوكلاند سيتي

القاهرة – عدّل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاثنين موعد انطلاق مونديال الأندية وذلك عقب انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب الحجر الصحي المفروض في البلاد وقام بتقديم الجولة الثانية للرابع من شباط / فبراير المقبل مع استمرار موعد المباراة النهائية كما مقرر لها في الـ11 من نفس الشهر.

كما أعلن فيفا في بيان له أنه لن تقام أية مباراة على ملعب (خليفة الدولي)، والذي كان مقرر استضافته لمواجهتين، دون توضيح أسباب هذا القرار.

🏟️ Education City and Ahmad Bin Ali stadiums will host next month's #ClubWC, with an updated match schedule now available 🏆

ℹ️👉 https://t.co/68YhYOcTG0 pic.twitter.com/u4hAZcxeKY

— FIFA.com (@FIFAcom) January 18, 2021