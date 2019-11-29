فيفا يعلن إيقاف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي تيكسييرا مدى الحياة

لوزان (سويسرا) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة إيقاف ريكاردو تيكسييرا، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، مدى الحياة لإدانته بتلقي رشى لمنح عقود بث وترويج لمسابقات كروية.

Fifa anuncia banimento perpétuo de Ricardo Teixeira de atividades ligadas ao futebol https://t.co/QnmZNeyGzL pic.twitter.com/zRB7wLKJl0 — globoesportecom (@globoesportecom) November 29, 2019

وأوضح الاتحاد في بيان ان المسؤول البرازيلي السابق، والذي تولى أيضا مناصب في اتحاد أميركا الجنوبية (“كونميبول”) وكان عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا، دين بتلقي دفعات غير قانونية بين العامين 2006 و2012، وعليه فرضت بحقه عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، وغرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري (907 آلاف يورو). – (أ ف ب)