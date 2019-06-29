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“فيفا” يعين لجنة لادارة شؤون اتحاد الكرة الباكستاني

منذ 3 ساعات

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مدريد – قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، تعيين لجنة لإدارة شؤون الاتحاد الباكستاني للعبة ولإعداد سجل بأندية هذا البلد ، إلى جانب قانون انتخابات لتنظيم عملية اختيار لجنة تنفيذية جديدة للإتحاد.

وأعلن الفيفا السبت عن قراره بمجرد انتهاء أعمال البعثة المشتركة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، والتي أفضت إلى أنه فقط بانتخابات حرة وعادلة وشفافة للجنة التنفيذية ستتوحد مجددا الأطراف الضالعة ، وسيتم إرساء القواعد لتطوير كرة القدم.

وستتشكل اللجنة من عدد مناسب من الأعضاء المحددين من جانب الفيفا، بالتشاور مع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم والمؤسسات المحلية.

وأضح الاتحاد الدولي للعبة أن لجنة التسيير ستعمل بصفة لجنة انتخابية وستكون قرارتها نافذة، في حين سينتهي عملها بمجرد تحقيق أهدافها، لكن في غضون 9 أشهر من تاريخ تعيين أعضائها. (إفي)

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