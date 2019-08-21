“فيفا” يعين لجنة مؤقتة لادارة اتحاد الكرة المصري

القاهرة – عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لجنة خماسية لادارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد استقالة الاتحاد عقب الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا الشهر الماضي.

وأشار فيفا في بيان ان: “القرار يأتي بعد استقالة رئيس الاتحاد وكامل مجلس الادارة وبعد زيارة وفد فيفا الى القاهرة”، حيث ضمت اللجنة عمرو الجنايني (رئيس)، جمال محمد علي (نائب رئيس)، محمد فضل المدير التنفيذي لكأس افريقيا الاخيرة، احمد عبدالله راضي وسحر عبد الحق.

واضاف فيفا أن مسؤولية اللجنة تشمل: “ادارة الشؤون اليومية للاتحاد، مراجعة انظمة الاتحاد (واللوائح الاخرى عند الضرورة) لضمان امتثالها مع انظمة فيفا وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري”.

وتابع: “مراجعة انظمة الاندية اعضاء الاتحاد المصري وضمان توافقها مع الانظمة الجديدة للاتحاد وفيفا، وضمان اعتماد القوانين المذكورة من قبل الاعضاء. تنظيم واجراء انتخابات لجميع اعضاء الاتحاد المصري بناء على انظمتهم الجديدة. وكخطوة أخيرة، العمل كلجنة انتخابية لتنظيم واجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد وفق الانظمة الجديدة للاتحاد المصري”.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن اللجنة التي ستبدأ عملها بشكل فوري يتعين عليها اجتياز اختبار الاهلية وفقا لقواعد الحوكمة. وستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 تموز/يوليو 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهماتها المحددة، ولا يحق لأعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.