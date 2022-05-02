“فيفا” يفرض غرامة على السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاثنين معاقبة السنغال بغرامة مالية قدرها قرابة 179 ألف دولار إلى جانب خوض مباراة واحدة بدون مشجعين بسبب أحداث شغب في مواجهة مصر.

وفازت السنغال بهدف على مصر في مارس الماضي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022، قبل أن تتفوق بركلات الترجيح بسبب التعادل 1-1 في مجموع المباراتين، لتنتزع بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

وتقدمت مصر باحتجاج إلى الفيفا ضد السنغال بداعي التعرض لأعمال شغب من المشجعين وتوجيه أشعة الليزر على اللاعبين خلال المباراة، ورفع لافتة مسيئة للقائد محمد صلاح.

لكن فيفا أعلن عقوبة السنغال ضمن 49 عقوبة، أغلبها اقتصر على الغرامات، على منتخبات عديدة بتصفيات كأس العالم في قارات مختلفة.

وأوضح فيفا إنه فرض العقوبة على السنغال بسبب “الفشل في تنفيذ قواعد السلامة والفشل في تنفيذ القانون وفرض النظام واقتحام الملعب وإلقاء بعض الأجسام وإشعال الألعاب النارية واستخدام أشعة الليزر ونقل رسالة غير مناسبة للأحداث الرياضة عن طريق لافتة عدائية”. وذكرت تقارير في مصر أن الاتحاد المحلي سيتقدم بطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية. – العربية