“فيفا” يكشف عن قائمة الاهداف المرشحة لجائزة “بوشكاش” – فيديو

خالد العميري

عمان – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة المختصرة لأفضل 10 أهداف سجّلت في العام الماضي 2018-2019، حيث يُغلق التصويت على الاهداف يوم 1 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبعد انتهاء التصويت العام، سيتم طرح الأهداف الثلاثة الأولى التي اختارها مستخدمو موقع “فيفا” للتصويت بين أساطير الفيفا، والتي ستقرر بدورها الفائز بجائزة بوشكاش.

وكان الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، آخر اللاعبين المتوجين بالجائزة، وذلك عن هدفه في مرمى ايفرتون ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتالياً قائمة الاهداف الـ 10 المرشحة للجائزة

1- ماتيوس كونها (البرازيل) – باير ليفركوزن – آر بي لايبزيغ [الدوري الألماني] (6 أبريل 2019)

2- زلاتان إبراهيموفيتش (السويد) – تورونتو ضد لوس أنجلوس جالاكسي (15 سبتمبر 2018)

3- ليونيل ميسي (الارجنتين) – ريال بيتيس – برشلونة (الدوري الأسباني) (17 مارس 2019)

4- نجويا اجارا (الكاميرون) – الكاميرون – نيوزيلندا [كأس العالم للسيدات (20 يونيو 2019)

5- فابيو كويلاريلا (ايطاليا) – سامبدوريا – نابولي [الدوري الايطالي] (2 سبتمبر 2018)

6- خوان فرناندو كوينترو (كولومبيا) – نادي ريفر بلايت – ريسينغ كلوب [الدوري الأرجنتيني] (10 فبراير 2019)

7- إيمي رودريغيز (الولايات المتحدة الأمريكية) – يوتا رويالز – سكاي بلو إف سي [16 يونيو 2019)

8- بيلي سيمبسون (ايرلندا الشمالية) – سيون سويفتس ليديز – كليفتونفيل ليديز (الدوري النسائي الممتاز (9 أغسطس 2018)

9- أندروس تاونسيند (انجلترا)- مانشستر سيتي – كريستال بالاس [الدوري الإنجليزي] (22 ديسمبر 2018)

10- دانيل زوري (رومانيا) – ديبريسين ضد فيرينكافروس تي سي [نيمزيتي بانيوسكاج آي] (16 فبراير 2019)

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