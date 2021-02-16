فيفا ينهي مهمة الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي في 30 حزيران

بغداد – الزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي باجراء انتخابات مكتب تنفيذي قبل الثلاثين من حزيران/يونيو المقبل، الموعد الذي تنتهي فيه مهمة الهيئة حسب رسالة رسمية من المنظمة الدولية.

ووفق بيان الاثنين “تلقت الهيئة المؤقتة رسالة رسمية من الاتحاد الدولي تشيد بخطوات عمل الهيئة وفق التنسيق مع الاتحادين الدولي والاسيوي في ما يتعلق بانجاز نظام اساسي جديد للاتحاد”.

واضاف “حدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيئة المؤقتة من بينها الموافقة على النظام الاساسي المعدل الجديد قبل الرابع من نيسان/ابريل والانتهاء من انتخابات الاتحادات الفرعية قبل 31 ايار/مايو المقبلين”.

واشار البيان الى ان “الاتحاد الدولي حدّد 30 حزيران/يونيو موعدا تنتهي فيه مهمة الهيئة المؤقتة بعد اجراء انتخابات ادارة جديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة اربع سنوات”.

وعين الاتحاد الدولي مطلع نيسان/ابريل العام الماضي هيئة مؤقتة لادارة الاتحاد العراقي لمدة ستة اشهر، قبل ان يقوم بتمديد فترة عملها تسعة اشهر اخرى.

وقدّم الاتحاد العراقي مطلع العام الماضي استقالة جماعية، بسبب مشاكل قضائية كان متورطا فيها رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود ونائبه مع وزير الشباب والرياضة العراقي الحالي عدنان درجال تتعلق بالانتخابات السابقة. -(أ ف ب)