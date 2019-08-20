بغداد – منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء الأخضر للعراق من أجل خوض مباريات منتخب “أسود الرافدين” في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، على ملعب البصرة الدولي، بحسب بيان مقتضب للاتحاد العراقي، الثلاثاء.

ونشر الاتحاد عبر صفحته على “فيسبوك” الثلاثاء أن: “فيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة”، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي هذا السياق، قال مسؤول المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد خلف لوكالة (فرانس برس): “تسلمنا اليوم رسمياً إشعاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح بإقامة مباريات المنتخب العراقي، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة على ملعب البصرة الدولي”.

وأضاف: “الاتحاد الدولي استند إلى زيارة التقييم التي قام بها مؤخراً وفد من الفيفا إلى مدينة البصرة وأربيل وكربلاء وتفقد ملاعبها”، حيث كان الاتحاد الدولي طلب الشهر الماضي من نظيره العراقي تحديد ملعب خارج البلاد لإقامة مباريات العراق “لأسباب أمنية” بحسب ما جاء في الخطاب.

غير أن الاتحاد العراقي احتج على ذلك وتقدم بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، قبل أن يجمدها على هامش زيارة وفد الفيفا الشهر الحالي، بحسب مصدر في الاتحاد العراقي.

ومع طلب “الفيفا”، سرت تكهنات في الأوساط الرياضية المحلية عن احتمال عودة الحظر على الملاعب العراقية مجددا، خصوصاً وأن مصادر عدة أشارت لفرانس برس عن استياء الاتحاد الدولي من وضع الملاعب في العراق والمخالفات التي لم تتم معالجتها.

ويستهل المنتخب العراقي التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا بمواجهة نطيره البحريني في المنامة في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، ضمن مجموعة تضم أيضاً إيران وكمبوديا وهونغ كونغ.