فيفا يوقف الاتحاد الهندي لكرة القدم

نيودلهي – أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا بتعليق عضوية الاتحاد الهندي بسبب “تدخل غير مقبول لطرف ثالث”، ما تسبب في حالة هائلة من التخبط بالبلد الآسيوي الذي يستعد لاستضافة مونديال الشباب تحت 17 عاما للفتيات في 2022.

وتعرض الاتحاد الهندي في آيار (مايو) الماضي لتدخل المحكمة العليا الهندية التي عينت لجنة من ثلاثة أعضاء لتولي مسئولية الاتحاد أثناء إجراء انتخابات داخلية وعملية ضبط لوائح الاتحاد وفقا لبنود القانون الهندي.

وتعرضت خارطة الطريق هذه لأكثر من عقبة في مناسبات مختلفة بسبب التدخل القضائي رغم تحذيرات الفيفا، خاصة وأن انتخابات اتحاد الكرة الهندي كانت ستعقد الأسبوع المقبل. – (إفي)