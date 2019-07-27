آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

“فيفا” يُحدد موعد إقامة مونديال الأندية بقطر

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

زوريخ (سويسرا) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال الأندية المقرر في قطر سيقام بين الفترة الممتدة من 11 إلى 21 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

وكان “فيفا” منح في حزيران (يونيو) الماضي قطر شرف استضافة نسختي العامين 2019 و2020 بمشاركة 7 أندية، تمهيدا لاستضافتها اول مونديال في الشرق الاوسط عام 2022.

وأشار الاتحاد الدولي أن موعد انطلاق وختام البطولة أكده مجلس “فيفا” في جلسته الخميس، لافتاً: “ستتضمن البطولة 8 مباريات، وتحدد القرعة هوية طرفي الدور الثاني ونصف النهائي في مقر فيفا بزيوريخ يوم 16 أيلول (سبتمبر) المقبل”.

وضمنت 3 أندية مشاركتها حتى الآن، هي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، وهيانغان سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانيا، إلى جانب أبطال إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن ممثل قطر يتوقف على نتائج دوري ابطال اسيا، حيث إذا توج فريق قطري سيتأهل مباشرة الى الدور الثاني من كأس العالم للاندية قطر 2019، فيما يخوض وصيف بطل آسيا المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت، واذا لم يتوج فريق قطري في دوري ابطال اسيا، يخوض السد بطل الدوري القطري المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت في 11 كانون الاول (ديسمبر) المقبل. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

مصرع شخصين وإصابة العشرات بينهم رياضيون في حادث بملهى ليلي – فيديو

منذ 4 دقائق

فيرمايلن ينضم رسمياً إلى فيسل كوبي الياباني بصفقة انتقال حر

منذ ساعتين

النصر السعودي يحتوي أزمة حمدالله ويُمدد عقده حتى العام 2022

منذ ساعتين

سيميوني: المباراة لا تعكس القوّة الحقيقية لريال مدريد

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock