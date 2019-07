“فيفا” يُحدد موعد إقامة مونديال الأندية بقطر

زوريخ (سويسرا) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال الأندية المقرر في قطر سيقام بين الفترة الممتدة من 11 إلى 21 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

وكان “فيفا” منح في حزيران (يونيو) الماضي قطر شرف استضافة نسختي العامين 2019 و2020 بمشاركة 7 أندية، تمهيدا لاستضافتها اول مونديال في الشرق الاوسط عام 2022.

وأشار الاتحاد الدولي أن موعد انطلاق وختام البطولة أكده مجلس “فيفا” في جلسته الخميس، لافتاً: “ستتضمن البطولة 8 مباريات، وتحدد القرعة هوية طرفي الدور الثاني ونصف النهائي في مقر فيفا بزيوريخ يوم 16 أيلول (سبتمبر) المقبل”.

This year’s FIFA Club World Cup will kick off on 11 December in Qatar, with the champions being crowned on 21 December 🏆 #ClubWC

