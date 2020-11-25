“فيفا” يُعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2020 – أسماء

عمان – الغد – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، قائمة الأسماء المرشحة للحصول على جوائز الأفضل لعام 2020.

ويقدم الفيفا 7 جوائز مختلفة، بين أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس وحارسة مرمى، بالإضافة إلى أفضل هدف خلال العام، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الأفضل من بين الأسماء المرشحة في حفل افتراضي يقام يوم 17 من كانون أول (ديسمبر) المقبل.

المرشحون لجوائز فيفا 2020

أفضل لاعب

– تياجو ألكانتارا (إسبانيا / بايرن ميونخ / ليفربول)

– كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس)

– كيفين دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي)

– روبرت ليفاندوفسكي (بولندا / بايرن ميونخ)

– ساديو ماني (السنغال / ليفربول)

– كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)

– ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة)

– نيمار (البرازيل / باريس سان جيرمان)

– سيرجيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)

– محمد صلاح (مصر / ليفربول)

– فيرجيل فان ديك (هولندا / ليفربول)

أفضل حارس مرمى

– أليسون بيكر (البرازيل / ليفربول)

– تيبو كورتوا (بلجيكا / ريال مدريد)

– كيلور نافاس (كوستاريكا / باريس سان جيرمان)

– مانويل نوير (ألمانيا / بايرن ميونخ)

– يان أوبلاك (سلوفينيا / أتليتكو ​​مدريد)

– مارك أندريه تير شتيجن (ألمانيا / برشلونة)

أفضل مدرب

– مارسيلو بيلسا (الأرجنتين / ليدز يونايتد)

– هانز ديتر فليك (ألمانيا / بايرن ميونخ)

– يورغن كلوب (ألمانيا / ليفربول)

– جولين لوبيتيجي (إسبانيا / إشبيلية)

– زين الدين زيدان (فرنسا / ريال مدريد)