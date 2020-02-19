“فيفا” يُعيّن أحمد عباس لإدارة شؤون اتحاد الكرة العراقي

مدن – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء تعيين أحمد عباس لإدارة شؤون الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

ونقل المصدر عن عضو المكتب الإعلامي في اتحاد الكرة حسين الخرسان، أن الفيفا اختار أحمد عباس لإدارة شؤون الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم “لحين تشكيل هيئة مؤقتة تأخذ على عاتقها إدارة الاتحاد وإجراء انتخابات مبكرة”.

واضاف الخرسان أن عباس “أصبح مسؤولا عن جميع قضايا الاتحاد العراقي حتى يتم تحديد أعضاء لجنة تطبيع وإعلان تشكيل لجنة التطبيع رسميا”، وفقا لما نقلته (واع).

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد وافق في وقت سابق على إرسال وفدا إلى العراق لتشكيل الهيئة المؤقتة التي ستدير شؤون كرة القدم في البلد العربي خلال الفترة المقبلة. (إفي)