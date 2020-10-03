“فيفا” يُمدد عمل الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي 9 أشهر

بغداد – قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة عمل الهيئة المؤقتة والمكلفة بادارة مهام الاتحاد العراقي للعبة والتي كان من المقرر ان تنتهي مهمتها في الثالث من تشرين اول/اكتوبر الجاري، مدة تسعة اشهر اضافية.

وذكر بيان اعلامي للهيئة “تلقت الهيئة اشعارا رسميا مساء الجمعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم اشاد فيه بجهودها وعملها خلال الاشهر الستة الماضية على الرغم من تكليفها بمهام جديدة اضافة الى مهامها في صياغة النظام الاساسي والقانون الانتخابي للاتحادات الفرعية”.

واضاف البيان ان “الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر التمديد للهيئة المؤقتة لتسعة اشهر تنتهي في 30 حزيران/يونيو من العام المقبل لاستكمال ما بداته من مهام”.

وكلف الاتحاد الدولي الهيئة المؤقتة بمهمة الاشراف على عمل ومهام الاتحاد العراقي في الثالث من نيسان/ابريل الماضي لمدة ستة اشهر.

وقدم الاتحاد العراقي السابق برئاسة عبد الخالق مسعود مطلع العام الجاري استقالات جماعية بسبب دعاوى قضائية في المحاكم العراقية اثارها وزير الشباب والرياضة الحالي عدنان درجال الذي اشترط التنازل عنها مقابل تلك الاستقالة الجماعية.

ويتهم درجال رئيس الاتحاد العراقي السابق مسعود ونائبه علي جبار بتزوير قرارات ادت الى حرمانه من دخول الانتخابات السابقة للاتحاد العراقي. (أ ف ب)