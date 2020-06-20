“فيفبرو” تُطالب بحماية اللاعبين في ظل ضغط المباريات والأحمال الزائدة

مدريد – طالبت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بإجراءات لحماية اللاعبين خلال المواسم المقبلة – في ظل الأحمال الزائدة التي ستسببها المباريات عقب فترة التوقف بسبب وباء كورونا- ومنها فترة راحة تتراوح ما بين 5 و6 أسابيع عقب انتهاء كل موسم وفترات توقف (راحة) إجبارية تتراوح ما بين 10 و14 يوما في منتصف كل موسم.

وقالت (فيفبرو) في بيان لها: “خلال النقاشات التي دارت حول إعادة وضع مواعيد المباريات التي أقيمت حتى هذه اللحظة تم تجاهل مسؤولية الموازنة ما بين احتياجات منظمي المسابقات واحتياجات اللاعبين. من الضروري أن يحمي أصحاب المصالح اللاعبين وأن يسمحوا لهم بالتنافس في أعلى مستوياتهم. لا يمكن أن يظل هذا الوضع قائما حتى يتم إصدار جداول مباريات ما بعد موسم 2024”.

وكانت (فيفبرو) قد حذرت من “ذروة الإصابات الأولى” التي حدثت بعد استئناف المسابقات والتي كان سببها عدم وجود وقت كافي للتحضير والاستعداد إضافة إلى ضغط المباريات والأحمال الزائدة.

وأكدت النقابة أن “لا يمكن لأي شخض أن يخاطر بحياة وصحة الآخرين لإرضاء الأهداف التجارية”، وطالبت بحصول اللاعبين على فترة راحة تتراوح ما بين 5 و6 أسابيع بنهاية كل موسم، وفقا للتوصيات الطبية.

كما طالبت بفترة راحة إجبارية تتراوح ما بين 10 و14 يوما في منتصف الموسم وقبل المواسم التي تشهد ارتباطات كثيرة سواء للمنتخبات والدوريات. (إفي)