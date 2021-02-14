“فيفو” تحصل على براءة اختراع لهاتف قابل للطي بـ5 كاميرات

عمان-الغد– لاتمثل الهواتف القابلة للطي ميدانا تتنافس فيه الشركات المنتجة للأجهزة المتحركة ومنها شركة “فيفو” الصينية.

وكشف موقع “جي إس إم أرينا” المتخصص بالأخبار التقنية، أن “فيفو” قد طوّرت براءة اختراع لهاتف قابل للطي، يأتي بتصميم غريب، ويدعم شاشة تمتد للجزء الخلفي من الجهاز.

وتقدمت “فيفو” ببراءة اختراعها للإدارة الوطنية الصينية للملكية إلى جانب رسومات تظهر تصميم الهاتف الذكي الجديد من مختلف الجوانب.

وتشير براءة الاختراع إلى عزم “فيفو” إضافة 5 كاميرات على الجزء الخلفي لهاتفها القابل للطي، بالإضافة إلى فلاش “إل إي دي”.

وإلى جانب “فيفو“، كانت تقارير تقنية إلى قد أشارت لاجتياز نموذجي هاتفين قابلين للطي من شركة “أبل”، لاختبارات المتانة، في مصنع “فوكسكون” بالصين.

وحسبما ذكر موقعا “إيكونوميك ديلي نيوز”، فإن”أبل” أخضعت هاتفين قابلين للطي لاختبارات المتانة، والتي تركز بشكل رئيسي على المفصل، باعتباره النقطة الأكثر أهمية في هذه الفئة من المنتجات، بحسب ما جاء في موقع سكاي نيوز عربية.

ونقل موقع “ماشابل” المتخصص بالأخبار التقنية، أن الهاتف الذكي الجديد الأول من “أبل” الأول سيكون قابلا للطي بشكل عامودي على غرار هاتف سامسونغ “زد فليب”، بينما سيأتي الهاتف الثاني بشاشتين متصلتين معا بمفصل.