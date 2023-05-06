فيكتوريا بيكهام: زوجي لم ير هذا الجزء منّي طوال 24 عاماً

كشفت فيكتوريا بيكهام أنها دأبت على مدى سنوات على العناية بحاجبيها وتشذيبهما، لدرجة أن زوجها ديفيد بيكهام لم ير حاجبيها الحقيقيين على الإطلاق، على مدى 24 عاماً من زواجهما.

وقالت مصممة الأزياء، البالغة من العمر 49 عاماً، إنها تدرك أن الإفراط بالعناية بحاجبيها أدى إلى فقدان الكثير من الشعر، حيث شاركت كيف تجعلهما يبدوان خاليين من العيوب كل صباح.

ونشرت فيكتوريا، التي أنجبت 4 أبناء من لاعب كرة القدم السابق ديفيد (49 عاماً) مقطع فيديو على حسابها على “إنستغرام” تظهر فيه وهي ترتدي رداء أبيض وتضع مكياجاً بسيطا.

وأخبرت فيكتوريا معجبيها “هذه هي المرة الأولى التي أترك فيها أي شخص يراني بحواجبي الحقيقية. حتى زوجي لا يراني أبداً هكذا”.

ثم دخلت النجمة في التفاصيل حول حواجبها قائلة “أريدك أن ترى مدى جاذبية حواجبي حقاً، لدي الكثير من الشعر المفقود. ولكن يمكنك أن ترى كيف أقوم بملئها وتسويتها “.