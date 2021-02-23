” فيلادلفيا” تحقق المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة وفق التصنيف العالمي الأسترالي

حققت جامعة فيلادلفيا المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة والمركز الثالث بين الجامعات الأردنية كافة وفق التقييم الأسترالي العالمي (uniRANK) لشهر شباط من العام 2021 . والذي يقيم (13600) جامعة في(200) بلد من بلدان العالم ،

ومن الجدير بالذكر أن جامعة فيلادلفيا حصلت في شهر كانون الثاني 2021 . ايضًا على المركز الأول بين الجامعات الأردنية الخاصة.وفق التصنيف العالمي “Webometrics” التابع للمركز الوطني للبحوث في إسبانيا والذي يعد أكبر تصنيف أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي حول العالم .

وبدوره هنأ الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة أسرة فيلادلفيا على هذا الإنجاز الرفيع، الذي يدل على استمرار الجامعة في المحافظة على مستواها الأكاديمي وأداء رسالتها العلمية والاجتماعية وفق معايير الجودة العالمية التي يعكسها التقدم في التصنيفات العالمية.

كما أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم عن اعتزازه وتقديره للأسرة الجامعية للإنجاز المتقدم الذي حققته جامعة فيلادلفيا مهنئاً طلبتها والعاملين فيها من أكاديميين واداريين على هذا الإنجاز.

ودعا الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي الجميع إلى استمرار الجهود لتحقيق مزيد من التطور والتقدم بما يخدم الطلبة والعملية التعليمية.

ويأتي هذا الإنجاز مؤكداً على الاهتمام العالي الذي توليه الجامعة للوصول إلى الجودة العالية لمخرجات التعليم حيث تقوم الجامعة بمتابعته وتطوير وتحديث الذي من شأنه أن يعكس المستوى العلمي الرفيع للجامعة وحرصها الدؤوب على توفير البيئة الأكاديمية المتميزة لطلبتها .