“فيلادلفيا” تزهو بتخريج الفوج 26 من طلبتها



عمان- برعاية الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة الخريجين، احتفلت جامعة فيلادلفيا بتخريج الفوج السادس والعشرين من طلبتها للفصل الأول 2019/2020، الذي أقيم في صالة فيلادلفيا الرياضية.

حيث كرم رئيس الجامعة أوائل الطلبة ووزع الشهادات على الخريجين وسط أهازيج الفرح والسرور وهنأ الخريجين وذويهم وحثهم على أن يكونوا بناة خير وفلاح وأن يسهموا في بناء المجتمع بكل كفاءة واقتدار كما أعدتهم الجامعة وصقلتهم وعززت فيهم روح الإبداع واحترام الرأي والرأي الآخر من أجل أن يكملوا مسيرتهم الحياتية أينما تواجدوا في شتى أنحاء المعمورة مؤكدا أن الإنجازات التي حققتها الجامعة مؤخرا تعد مؤشرا واضحا على تميز سياسة الجامعة التعليمية وحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة في تصنيف ويبومتريكس العالمي للعام 2019.

وأكد الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة في كلمته أن الجامعة تخرج أبناءها الطلبة الذين احتضنتهم وقدمت لهم العلم والمعرفة وأكسبتهم مهارات التواصل والتعامل لتحقيق أهدافهم، وهنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بعيد ميلاده الميمون متمنيا له العمر المديد وبارك للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بيوم الوفاء لهم. وفي ختام كلمته هنأ الوطن وأهالي الطلبة بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها الأوفياء الذين يواصلون مسيرة الإعمار والبناء تحت ظل القيادة الهاشمية متوسلا إلى الله العلي القدير أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.