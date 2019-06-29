“فيلادلفيا” تزهو بتخريج كوكبة جديدة من خريجيها



عمان– احتفلت جامعة فيلادلفيا بتخريج الدفعة الثانية من الفوج الخامس والعشرين (الفصل الثاني 2018-2019) من طلبتها برعاية الأستاذ وليد عصفور رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي أقيم في صالة فيلادلفيا الرياضية بحضور الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية فيها ومديري الدوائر الإدارية والعاملين في الجامعة وأهالي الخريجين.

وسلم رئيس الجامعة الخريجين شهاداتهم وسط أهازيج الفرح والسرور وهنأ الخريجين وذويهم وحثهم على أن يكونوا بناة خير وفلاح وأن يسهموا في بناء المجتمع بكل كفاءة واقتدار كما أعدتهم الجامعة وصقلتهم وعززت فيهم روح الإبداع واحترام الرأي والرأي الآخر من أجل أن يكملوا مسيرتهم الحياتية أينما تواجدوا في شتى أنحاء المعمورة. وفي الحفل، قال الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة: “تحتفل درة الجامعات الأردنية الخاصة؛ جامعة فيلادلفيا، بتخريج الدفعة الثانية من فوجها (الخامس والعشرين). هذه الجامعة التي تتميز ببرامجها ونوعية خريجيها وبنسبة الملتحقين منهم في سوق العمل داخل الوطن وخارجه، وها هي اليوم تدفع للوطن بكوكبة جديدة من فرسانها الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة والأخلاق والمهارات”.