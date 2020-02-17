“فيلادلفيا” تنظم ندوة “الآفاق المستقبلية لأزمة الإدارة في الدولة”

عمان- انطلاقا من أهمية “الإدارة الحكومية” ودورها الفاعل في تحديد مسارات المستقبـل، عقد مركز الدراسات المستقبلية بجامعة فيلادلفيا ندوة متخصصة بعنوان “الآفاق المستقبلية لأزمة الإدارة في الدولة”.

وقد رعى الندوة التي تحدث فيها 5 من الباحثين من أصحاب العلم والخبرة والممارسة وشارك فيها أكثر من 120 شخصاً من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية مستشار جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان راسم كمال، وقدم كلمة الافتتاح رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم ركز فيها على العلاقة بين الإدارة الفاعلة وبين ازدهار الدولة وكفاءة الإنتاج، وربط بين الإدارة المتطورة وفاعلية الأداء للحكومة؛ حيث يحتل الأردن موقعا وسطا بين دول العالم حسب المؤشرات الإحصائية المقارنة التي تبين موقع الأردن في دليل فاعلية الحكومة، وأشار إلى ضرورة تحسين الأداء العام للجهاز الإداري الأردني.

كان المتحدث الأول في الجلسات التي أدارها الدكتور إبراهيم بدران، الأستاذ سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي أبرز في ورقته (الإدارة الحكومية) النقاط والمواطن التي تحتاج معالجة في التطوير الإداري، وأهمها ظواهر التردد في اتخاذ القرار والبطالة وتدني كفاءة وإنتاجية الموظف وضعف المهارات والمخرجات ومقاومة التغيير، إضافة الى صعوبة الاحتفاظ بالكوادر المتميزة، وتواضع عملية التأهيل.

وأشار الناصر إلى توجه الحكومة نحو تطوير برامج التنافسية والتعيين في الوظائف العامة لتقوم على التنافس بدلا من الأقدمية.