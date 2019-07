فيلادلفيا يتعاقد مع هورفورد ويُمدد لـ هاريس

نيويورك – أعلن نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تعاقده مع لاعب بوسطن سلتيكس، الدومينيكاني ألفريد “آل” هورفورد وتمديد عقد توبياس هاريس.

وبلغ معدل هورفورد – الذي شارك 5 مرات في مباراة كل النجوم “أول ستارز” – 13,6 نقطة و6,7 متابعات و4,2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة الموسم الماضي مع بوسطن.

