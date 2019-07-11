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فيلادلفيا يتعاقد مع هورفورد ويُمدد لـ هاريس

منذ 3 ساعات

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نيويورك – أعلن نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تعاقده مع لاعب بوسطن سلتيكس، الدومينيكاني ألفريد “آل” هورفورد وتمديد عقد توبياس هاريس.

وبلغ معدل هورفورد – الذي شارك 5 مرات في مباراة كل النجوم “أول ستارز” – 13,6 نقطة و6,7 متابعات و4,2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة الموسم الماضي مع بوسطن.

ولم يغب هورفورد عن الأدوار الإقصائية “البلاي أوف” في 12 موسما له في الدوري الأميركي للمحترفين.

من جهته، نجح هاريس الذي انضم إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في شباط (فبراير) الماضي قادما من لوس أنجليس كليبرز، في تسجيل معدل 20 نقطة و7,9 متابعات و2,8 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة الموسم الماضي.

(أ ف ب)

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