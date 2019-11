لوس انجليس – حافظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سجله المثالي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، بتحقيقه فوزه الخامس خلال 5 مباريات في مباراة حماسية ضد بورتلاند ترايل بلايزرز السبت، في أمسية شهدت مواصلة غولدن ستايت ووريرز المعاناة مع الإصابات والهزائم.

وفي غياب نجمه الكاميروني الموقوف جويل إمبييد، تمكن فيلادلفيا بفضل التركي فرقان قرقماز من الفوز على بورتلاند بفارق نقطة واحدة 129-128، بينما تلقى غولدن ستايت بطل الدوري 3 مرات في المواسم الخمسة الماضية، خسارته الخامسة في 6 مباريات، بسقوطه أمام ضيفه تشارلوت هورنتس 87-93 وخسارة لاعبه درايموند غرين للإصابة.

Furkan Korkmaz drained a 3-pointer with 0.4 seconds left to lift the Philadelphia 76ers over the

Portland Trail Blazers , 129-128. Al Horford (25 PTS, 7 AST), Tobias Harris (23 PTS, 7 REB) and

Ben Simmons (18 PTS, 11 REB, 8 AST) combined for 66 PTS in the win. pic.twitter.com/HlePa1L0Jq

