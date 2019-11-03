لوس انجليس – حافظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سجله المثالي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، بتحقيقه فوزه الخامس خلال 5 مباريات في مباراة حماسية ضد بورتلاند ترايل بلايزرز السبت، في أمسية شهدت مواصلة غولدن ستايت ووريرز المعاناة مع الإصابات والهزائم.

وفي غياب نجمه الكاميروني الموقوف جويل إمبييد، تمكن فيلادلفيا بفضل التركي فرقان قرقماز من الفوز على بورتلاند بفارق نقطة واحدة 129-128، بينما تلقى غولدن ستايت بطل الدوري 3 مرات في المواسم الخمسة الماضية، خسارته الخامسة في 6 مباريات، بسقوطه أمام ضيفه تشارلوت هورنتس 87-93 وخسارة لاعبه درايموند غرين للإصابة.

Furkan Korkmaz drained a 3-pointer with 0.4 seconds left to lift the Philadelphia 76ers over the

Portland Trail Blazers , 129-128. Al Horford (25 PTS, 7 AST), Tobias Harris (23 PTS, 7 REB) and

Ben Simmons (18 PTS, 11 REB, 8 AST) combined for 66 PTS in the win. pic.twitter.com/HlePa1L0Jq — adomosbasketball (@adomosbball) November 3, 2019

كما شهدت مباريات السبت تلقي حامل اللقب تورونتو رابتورز خسارته الثانية هذا الموسم، وذلك أمام مضيفه ميلووكي باكس 105-115، في استعادة لنهائي المنطقة الشرقية الذي جمع الفريقين في الموسم الماضي.

وحفلت مباراة فيلادلفيا وبورتلاند بالتنافس حتى الثواني الأخيرة، وكانت الأفضلية فيها للمضيف ترايل بلايزرز الذي هيمن بشكل كامل من صافرة البداية حتى النهاية، ولم يتقدم سفنتي سيكسرز عليه بفارق أكثر من نقطة.

وبعدما صنع في الربع الثالث فارقا وصل الى 21 نقطة، بدأ بورتلاند بالتراجع أمام ضغط فيلادلفيا، وصولا الى الثواني العشر الأخيرة من الربع الأخير، والتي شهدت تبدلا دراماتيكيا في مجرى اللقاء.

وتقدم فيلادلفيا بنتيجة 126-125 قبل 10,1 ثوانٍ من النهاية. ولدى استحواذ بورتلاند على الكرة، تمكن لاعبه الشاب أنفرني سايمونز (20 عاما) من تسجيل رمية ثلاثية منحت فريقه التقدم بنتيجة 128-126 مع تبقي 2,2 ثانيتين فقط من الربع الأخير.

FINAL DO 2Q: Portland Trail Blazers 68 x 57 Philadelphia 76ers Destaques do jogo: POR – Hood: 20pts, 1 reb e 1 ass

Lillard: 12 pts, 2 reb e 4 ass 76ers – Simmons: 11 pts, 7 reb e 4 ass

Harris: 10 pts, 4 reb e 2 asspic.twitter.com/V85fjvtlLL — Stats NBA (@BaskFromBR) November 3, 2019

وفي حين يتوقع أن يغيب دورانت طوال الموسم أيضا بسبب إصابة من الموسم الماضي، تلقى فريقه بروكلين السبت خسارته الثانية تواليا والثالثة في 6 مباريات، وذلك أمام مضيفه ديترويت بيستونز 109-113.

وفي المباراة الأولى بينهما منذ نهائي المنطقة الشرقية في الموسم الماضي، خرج ميلووكي فائزا على تورونتو بفارق عشر نقاط، ويدين ميلووكي بفوزه الى نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي أنهى المباراة مع 36 نقطة و15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، وساهم في تقدم فريقه بفارق وصل في الربع الثاني الى 26 نقطة.

وعلى رغم أن تورنتو تمكن من تقليص هذا الفارق، لاسيما بفضل أفضل مسجل في صفوفه كايل لاوري (36 نقطة أيضا)، لكن الفريق الكندي الذي توج في الموسم الماضي بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، لم يتمكن من التقدم على ميلووكي على الإطلاق طوال فترات اللقاء.

وفي بقية المباريات، فاز دنفر ناغتس على أورلاندو ماجيك 91-87، وفينيكس صنز على ممفيس غريزليز 114-105، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على نيو أورليانز بيليكانز 115 – 104. (أ ف ب)