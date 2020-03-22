فيلايني أول لاعب يُصاب بفيروس كورونا في الدوري الصيني

شنغهاي – أصيب لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بفيروس كورونا المستجد كما اعلن ناديه شاندونغ لونينغ الاحد ليصبح بالتالي اول حالة من نوعها في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

ويعاني البلجيكي الدولي (32 عاما) من حرارة عادية ويشعر بحالة جيدة بحسب ناديه “لكنه تحت المعاينة ويخضع للعلاج في احد المستشفيات المختصة، يبذل النادي قصارى جهده للمساعدة في العلاج وتعافي اللاعب”.

وانضم فيلايني بالتالي الى بعض الاسماء البارزة التي اصيبت بفيروس كورنا الذي حصد حوالي 13 الف شخص حول العالم، الى جانب مهاجم يوفنتوس الارجنتيني باولو ديبالا، وجناح تشلسي كالوم هادسون اودوي ومدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا.

Chinese club bevestigt: “Marouane Fellaini testte positief op coronavirus” https://t.co/nfBFdJc7J9 via @nieuwsblad_be — Tom Willems (@TomWillems9) March 22, 2020

وتعتبر اصابة فيلايني ضربة لامال المسؤولين عن الدوري الصيني الذين كانوا يمنون النفس بانطلاقه الشهر المقبل علما بأن بدايته كانت مقررة الشهر الماضي لكن تم تأجيله بسبب تفشي وباء “كوفيد-19” بقوة في الصين.

وانضم فيلايني الى صفوف شاندونغ لونينغ قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي في شباط (فبراير) الماضي مقابل صفقة بلغت 2ر7 ملايين يورو.

وكان الاتحاد الصيني اعلن السبت ان وو لي افضل لاعب في البلاد الذي يلعب في صفوف اسبانيول الاسباني اصيب بفيروس كورونا وقد وضع نفسه في الحجر المنزلي في برشلونة حيث يعاني من عوارض خفيفة.

وتعتبر مدينة ووهان الصينية بؤرة وباء كورونا حيث بدأ في كانون الاول/ديسمبر الماضي وانتشر بشكل كبير في مختلف انحاء العالم. (أ ف ب)