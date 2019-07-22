“فيلسوف” تستقطب استثمارا بـ500 ألف دولار

إبراهيم المبيضين

عمان – تمكنت شركة فيلسوف – الشركة الريادية الأردنية التي تعمل كموقع إلكتروني متخصص في بيع الكتب عبر الإنترنت – مؤخرا من استقطاب استثمار جديد بحجم نصف مليون دولار ستضعه لتطوير نفسها وللتوسع في السوق المحلية والعربية.

ويعتبر هذا الاستثمار هو الثالث من نوعه للشركة الأردنية التي تسعى ضمن رؤيتها العامة لتكون أكبر متجر ومكتبة للكتب العربية في العالم الافتراضي، حيث تسعى الشركة لاستخدام هذا الاستثمار الجديد للتوسع وتطوير الأعمال وخدمة هذه الرؤية العامة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فيلسوف” الشاب محمد زعترة بان الشركة استقطبت استثمارا جديدا خلال الفترة الماضية وبقيمة نصف مليون دولار من صندوق استثماري سعودي هو “وايز فنتشرز”.

وقال إن الشركة استطاعت في سنوات سابقة ان تستقطب استثمارين سابقين من شركة آدم تك فينتشرز التي تتخذ من عمان مقرا لها، والتي اطلقها مؤسسو الموسوعة العربية الرائدة “موضوع” ، واستثمار آخر من مستثمر عربي.

وبلغ اجمالي الاستثمارات الثلاثة التي استقطبتها ” فيلسوف” منذ انطلاقتها حوالي 675 ألف دولار.

إلى ذلك اوضح زعترة – ابن الـ 24 سنة – بان الشركة سوف تستخدم وتستفيد من هذا الاستثمار الثالث والجديد في التوسع وتحسين الربط مع ناشرين جدد وتحسين وتسريع عملية شحن الكتب الى المستخدمين لموقع ” فيلسوف” من الدول المختلفة، في الطريق لتحقيق الرؤية العامة للشركة والتي تسعى إلى توفير الكتب العربية لكل العرب في جميع انحاء العالم.

وأشار زعترة إلى أن مشروعه الذي انطلق في العام 2015 يقوم على فكرة عرض الكتب العربية والانجليزية وتوفير امكانية طلبها وايصالها إلى أكبر عدد من القراء في أقصر وقت ممكن حتى يتم ترويج الكتب للمهتمين في القراءة بأسهل الطرق الممكنة من خلال موقع إلكتروني متخصص في عرض وبيع الكتب العربية والاجنبية يحمل اسم “فيلسوف” على الشبكة العنكبوتية.

وقال بان مشروعه يسد حاجة ومشكلة في السوق المحلية ويساعد كل الأطراف : القارئ الباحث عن الكتاب ، ودور النشر في الوصول إلى القراء، مشيرا إلى أهمية تطويع التكنولوجيا وتسهيلها للربط بين الطرفين.

وكانت انطلاقة مشروع ” فيلسوف” طموحة في البدايات حيث بدأت الفكرة كصفحة على شبكة فيسبوك لتسويق وترويج الكتب العربية التي كان يجمعها زعترة من دور نشر مختلفة ويوصلها إلى طالبيها بمجهود شخصي.

اليوم وبعد اربع سنوات من العمل المتواصل والجد يعرض فيلسوف عبر متجره الإلكتروني حوالي مليوني كتاب عربي وانجليزي، 70 % للكتب العربية، متعاملا مع أكثر من 3500 من دور النشر المنتشرة في المنطقة العربي.

وأكد بان الشركة تسعى لتعزيز تعاونها وعلاقتها بدور النشر في المنطقة العربية والعالم لكسب ثقتهم وتوسيع مكتبة الشركة على شبكة الإنترنت العالمية التي يستخدمها اليوم أكثر من نصف سكان العالم.

وقال زعترة – الذي يدرس الاعمال الإلكترونية – بان الموقع يشحن الكتب اليوم إلى 84 دولة حول العالم، وبان السعودية والأردن والإمارات وأميركا هي الدول الأكثر مبيعا للكتب العربية عبر فيلسوف، مؤكدا السعي المرحلة المقبلة لتنويع الكتب المعروضة والوصول الى القراء العرب اينما كانوا وتزويدهم بالكتب العربية بأسرع الطرق.

وقال زعترة إن الشركة الناشئة وبعد اربع سنوات من العمل استطاعت ان تتواجد في المنطقة العربية والخليج من خلال مكاتب في كل من الأردن ولبنان والسعودية، فيما تمتلك الشركة مستودعات لها في كل من مصر والإمارات وبريطانيا للتعامل مع دور النشر في هذه البلدان لشحنها الى الأردن وغيرها من الدول التي يتواجد فيها مستخدمو ” فيلسوف”.

وأكد سعي الشركة لتعزيز هذا التواجد في هذه البلدان وغيرها من البلدان مستقبلا من اجل نشر خدمات الشركة ونقل المعرفة من بلد الى اخر.

ويعرف زعترة ريادة الاعمال بانها قدرة الشخص على الخروج بفكرة بسيطة تنفذ بابسط الادوات والوسائل والتحقق من جدواها والطلب عليها في السوق، وان يثابر هذا الشخص بعد ذلك على تطوير هذه الفكرة والشركة والتوسع بها في السوق المحلية او الاسواق المجاورة، والاستقرار والمحافظة على هذا التوسع والنمو مستقبلا.

واكد زعترة بان اهم صفة يجب ان يتحلى هي ” السعي للتعلّم” من تجربته والناس والسوق والبناء على هذه التجارب حتى ولو كانت صعبة.

وقال بان من الصعوبات التي واجهت المشروع في البدايات هي عدم القدرة في ذلك الوقت على فهم متطلبات المستثمرين والنقاط التي يبحثون عنها في المشاريع الريادية.