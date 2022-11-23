فيلما “19 ب” و”علم” يسيطران على جوائز “القاهرة السينمائي”

عمان- حصد الفيلم المصري “19 ب” بطولة الفنان سيد رجب وإخراج أحمد عبدالله، “جائزة أفضل فيلم” وتبلغ قيمتها 15 ألف دولار، في ختام فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” في دورته الـ44، التي اختتمت مساء أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

كما نال الفيلم “جائزة الفبريسي” التي يمنحها المهرجان أيضاً، فضلاً عن “جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني” لمدير التصوير مصطفى الكاشف.

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية ومهجورة يعتبرها بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهدداً بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، وهو ما يجعل الحارس مضطراً لمواجهة مخاوفه.

ونال فيلم “علم” للمخرج فراس خوري جائزتي “المخرج يوسف شريف رزق الله بتصويت الجمهور”، وقيمتها 15 ألف دولار، و”جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم”، وتدور أحداث الفيلم حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد المحتل الإسرائيلي الذي يريد إجبارهم على نسيان التاريخ.

وحصلت إيمانويل نيكو، مخرجة فيلم “الحب بحسب دالفا”، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، على جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرجة)، كما فاز الفيلم البولندي “خبز وملح”، بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول.

وحصد الكاتب كوسوكي موكاي “جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو” عن فيلم “رجل ما”، والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا، فيما ذهبت “جائزة أفضل ممثل” مناصفة بين الممثل السوداني ماهر الخير عن فيلم “السد” من إخراج علي شري، والممثل محمود بكري عن فيلم “علم”، كما فازت الممثلة زيلدا سمسون بـ”جائزة أحسن ممثلة” عن فيلم “الحب بحسب دالفا” من إخراج إيمانويل نيكو.

وفاز كارلوس شاهين مخرج فيلم “أرض الوهم” المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بـ”جائزة سعد الدين وهبه لأحسن فيلم عربي”، كما منحت لجنة التحكيم فيلم “بركة العروس” جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، والفيلم من إخراج باسم بريش. كما حصد فيلم “بعيداً عن النيل” جائزة “أحسن فيلم غير روائي”، وهو من إخراج شريف القطشة.

وفازت الممثلة اللبنانية كارول عبود بـ”جائزة أحسن أداء تمثيلي”، عن فيلم “بركة العروس”، وهو من إخراج باسم بريش، وحصلت الممثلة الجزائرية لينا خضري، على تنويه خاص عن فيلم “حورية” وهو من إخراج مونيا ميدور، وأعلنت لجنة التحكيم عن حصول فيلم “نرجعلك” المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص، وهو من إخراج ياسين الرديسي.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية عن حصول المخرج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك، على “جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم” عن فيلمه “بامفير”، وفاز بـ”جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) فيلم “جويلاند” من إخراج صايم صادق، كما حصل فيلم “ضحية” على تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقة، وهو من إخراج ميشال بلاسكو.

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة عن حصول فيلم “روزماري ب. أ- بعد أبي”، على “جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير”، وقيمتها 100 ألف جنيه، ويؤهل المهرجان الفيلم الفائز للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير.

كما فاز فيلم “صاحبتي”، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وهو من إخراج كوثر يونس، فيما نال فيلم “أمنية واحدة لعينة” على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وهو من إخراج بيوتر جاسينسكي.-(بترا)