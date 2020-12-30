فيلم “الشمس ذهب المفرق” يسلّط الضوء على مدينة المفرق وخيراتها

عمان- الغد– يعمل المخرج احمد الفالح حالياً على تصوير الفيلم الوثائقي “الشمس ذهب المفرق” حيث تدور أحداث الفيلم في فترة زمنية حديثة؛ إذ تعتبر هذه المرحلة فترة تأسيسه للعديد من المشاريع التنموية في مدينة المفرق.

مفردتان أساسيتان يتم تسليط الضوء عليهما خلال الفيلم وهما: التعرف على مدينة المفرق من خلال زيارة الباحثة السويدية “كريستين” والتي تعمل في مجال الطاقة الشمسية. والمفردة الثانية هو المشروع البحث الذي قدمت “كريستين” من السويد لإجراء تجربة عليه في مدينة المفرق وما سيقدمه هذا المشروع من إيجابيات إلى أهالي مدينة المفرق (خاصة سكان المفرق الذين يعيشون في البادية)، وهو مشروع الطاقة البديل “الطاقة الشمسية”.

ويتم التركيز في الفيلم على مدينة المفرق التي تعتبر من أهم المدن على خارطة الأردن لما تحتويه على خيرات تحتاج إلى إعادة تهيئة واستخدام ومن أهمها الطاقة الشمسية.

الفيلم من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية حيث تركز الوزارة من خلال هذه النوعية من الإنتاجات الفيلمية على تعزيز القيم الثقافية في المجتمعات الأردنية، وتأكيد صورة المحافظة على العادات والتقاليد والتراث. وتقدم الهيئة الملكية الأردنية للافلام الدعم التقني المتعلق بالمعدات من اجل انجاز الفيلم.

تؤدي دور شخصية الباحثة كريستين الفنانة الأردنية لينا عبد الغني ويقوم على أداء دور أبو حسن الفنان خليل شحادة، وتؤدي الفنانة رنا قدري شخصية أم حسن، ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين الذين يقومون على تجسيد شخصيات في إطار دراما وثائقية إلى جانب شخصيات حقيقية من أهل محافظة المفرق.

يعمل في الفيلم مجموعة من طلاب الإذاعة والتلفزيون الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة في كلية الاعلام في جامعة اليرموك، إذ يعتبر هذا المشروع مجال تدريب عملي لهم في صناعة الفيلم الوثائقي.

سيتم عرض الفيلم بعد الانتهاء من العمليات الفنية على المنصات الرقمية في وزارة الثقافة الأردنية، بالإضافة إلى إقامة عرض مباشرة بعدد محدد من الحضور في مدينة المفرق مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة التباعد الاجتماعي والتزام بمعايير وشروط السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا.

الفيلم من كتابة وإخراج احمد الفالح، الذ يعمل في مجال التدريب لصناعة الأفلام مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة منها الهيئة الملكية للافلام، ووزارة الثقافة، ومؤسسة عبد الحميد شومان، والمنظمة الدولية لدعم الإعلام.

يحمل الفالح شهادة الدكتوراة من الجامعة اللبنانية في اختصاص التواصل البصري “السينما والتلفزيون”، والآن يعمل مدرس في كلية لومينوس الجامعية التقنية، قسم وسائل الإعلام الإبداعية. في رصيد المخرج أفلام روائية قصيرة منها فيلم “خيانة الجسد” وفيلم “ماضي” وفيلم “صوره” وبعض الأفلام الوثائقية القصير منها فيلم “جامعة اليرموك” وفيلم “السحنتيرة” وفيلم “مركز البادية” وفيلم “البطلة”.

مقتطفات من فيلم “الشمس ذهب المفرق”