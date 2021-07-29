فيلم “بين الجنة والأرض” في السينما الأردنية الأسبوع المقبل

عمان- الغد– تنطلق الأسبوع القادم عروض الفيلم الفلسطيني – الأردني ” بين الجنة والأرض” لمخرجته نجوى النجار في دور العرض المحلية، بتنظيم استديوهات أبو لغد والشبكة العربية للإعلام وماد سولشنسز.

“بين الجنة والأرض” هو الفيلم الروائي الثالث للمخرجة نجوى النجار ومن إنتاج أردني فلسطيني لوكسبورجي آيسلندي مشترك، ونال جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41. ونافس في الدورة الأولى لمهرجان عمان السينمائي-أول فيلم.

المخرجة نجوى النجار التي بدأت مسيرتها الإخراجية العام 1999 بفيلم “نعيم ووديعة”، وأتبعتها بعدد من الأفلام التي حصلت على جوائز في العديد من المهرجانات، مثل “عيون الحرامية”، و”المر والرمان”.

قصة حب ورحلة اكتشاف

“بين الجنة والأرض” يروي قصة حب أخرى تحكيها النجار من وحي قصة حقيقية، وينتمي لأفلام الطريق Road movie، عن زوجين من الطبقة المتوسطة.

الزوجان سلمى “منى حوا” وتامر “فراس نصار” تزوجا منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وعلى وشك الانفصال، إلا أنهما يواجهان مشكلة الحصول على تصريح لتامر لدخول أراض يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي لتقديم أوراق طلاقه من سلمى في المحكمة بالناصرة، ليتفاجأ باكتشاف يمثل له صدمة عن ماضي والده.

وتنتقل مخرجة الفيلم نجوى النجار بفريق عملها ما بين الناصرة ومدن فلسطينية في صور ومشاهد جميلة جدا تكشف روعة المدن الفلسطينية التي سلبها الاحتلال بين حيفا والضفة الغربية من خلال الطرق المنسية التي يقطعها الزوجان وصولا لهضبة الجولان.

وتكشف من خلال كاميرتها عن حياة المهمشين والاحتلال هناك. فيلم النجار يحكي عن الطلاق بشكل أوسع، فالانفصال والطلاق ليسا مرتبطين بالزواج بل بالأرض والوطن.

ويشملان الابتعاد عن مكان يحبه الفرد، فهو طلاق روحي ونفسي أكثر منه على الورق أو قضية تنتهي بالمحكمة، في إشارة للاحتلال والارتباط الفلسطيني بالجذور والأرض والهوية نفسها التي دفعتها لإنجاز هذا الفيلم.

وأنتج الفيلم هاني القرط زوج النجار الذي قدم معها الأفلام الروائية الثلاثة، التي ارتكزت على القضية والهوية الفلسطينية؛ حيث جرى تعاون بين الفريق نفسه الذي عملت معه منذ “المر والرمان”، بجهود تكاملية للكل.

والنجار التي تميل لسينما المؤلف اليوم، تعتبر نفسها مخرجة فلسطينية أردنية تعيش في الوطن العربي، “وروحها تنتمي لبلاد الشام”، ترى في الفن رسالة حيوية وإنسانية وصوتا للحفاظ على الإرث والهوية.

وعلى مدى ساعة ونصف، يأتي “بين الجنة والأرض”.. ليحكي كل ما يدور في فلسطينن وحياتها برحلة مليئة بالحنين والألم والتساؤلات والشغف الذي لن يقدر الاحتلال على محوه أبدا.