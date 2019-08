فيلم “تارنتينو” الجديد يحقق أعلى أرباح في تاريخ المخرج الفني

دبي- تخطى فيلم “Once Upon a Time in Hollywood” للمخرج الأميركي كوينتن تارانتينو التوقعات بعد عرضه الأول، ليصبح نهاية الأسبوع هذا الأعلى دخلاً في تاريخ المخرج الأيقوني على الإطلاق.

وقد حقق الفيلم الذي تدور أحداثه في العام 1969، ويشارك به نجوم هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارغوت روبي، ما يقدر بنحو 40.4 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليحل في المرتبة الثانية على شباك التذاكر الأميركي هذا الأسبوع.

وكانت قد توقعت شركة سوني أن يحقق الفيلم حوالي 30 مليون دولار، بعد أن حقق افتتاح تارانتينو السابق “Inglourious Basterds”، والأعلى دخلاً آنذاك، 38 مليون دولار خلال افتتاحه في العام 2009.

ورغم أن أرباح الفيلم قد لا تبدو مغرية مقارنة ببعض الأرباح الهائلة التي جلبتها أفلام ديزني هذا الصيف، إلّا أنها تُعد بداية قوية لفيلم أصلي حائز على تصنيف “R”، وغير مرتبط بعلامة تجارية. ويأتي فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”، الذي يعني اسمه “ذات مرة في هوليوود”، بميزانية قدرها 90 مليون دولار.

يُذكر أن فيلم “ذا ليون كينغ” حصل على المرتبة الأولى في شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق فيلم ديزني المعاد إنتاجه عن الفيلم الكلاسيكي من العام 1994، ما يقدر بنحو 75.5 مليون دولار في أميركا خلال نهاية هذا الأسبوع، وحوالي 962 مليون دولار حول العالم حتى الآن. CNN

مشهد من فيلم Once Upon a Time in Hollywood- (الغد)