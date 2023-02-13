فيلم “ماجيك مايك” يحصد مشاهدات عالية

تصدر الفيلم الكوميدي الدرامي الجديد “ماجيك مايكس لاست دانس” للمخرج ستيفن سودربرغ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع الفائت، مع إيرادات قاربت 8,2 ملايين دولار، بحسب شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

هذه الإيرادات المتواضعة نسبياً لشركة “وارنر براذرز” تأثرت بالمنافسة القوية الناجمة عن عرض مباراة نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، أكثر الأحداث السنوية استقطاباً للمشاهدين، الأحد في الولايات المتحدة.

ووصف المحلل في شركة “فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش” ديفيد أ. غروس، هذه النتيجة بأنها “انطلاقة هادئة لتتمة فيلم درامي كوميدي”. وهذه أول مرة منذ سبتمبر يفشل فيها الفيلم المتصدر لشباك التذاكر في جمع إيرادات تتخطى 10 ملايين دولار، على ما نقلت وكالة فرانس برس.