فيلم “ناني” يحصد أبرز جوائز مهرجان “ساندانس”

لوس أنجلوس- فاز فيلم التشويق الخيالي “ناني” الذي تتناول أحداثه مهاجرة غير حائزة على أوراق إقامة قانونية تعمل لدى عائلة ثرية في نيويورك أول من أمس، بالجائزة الكبرى في مهرجان “ساندانس” السينمائي.

ويظهر الفيلم وهو من بطولة أنّا ديوب وميشال موناغان ومن إخراج نكياتي جوسو، تضحيات المربية السنغالية عايشة التي تترك بلدها الأم وابنها الصغير من أجل بناء حياة جديدة.

وقالت جوسو في كلمة عبر الإنترنت خلال المهرجان “لم نشاهد في أميركا خصوصاً أفلاماً كثيرة تعكس بشكل فعلي المستوى غير المتكافئ لتمثيل النساء من أصحاب البشرة السوداء والسمراء… أي عاملات الخدمة المنزلية اللواتي يساهمن في الحفاظ على صمود البلد”.

وأضافت جوسو، وهي أميركية من عائلة سيراليونية مهاجرة “أردت التركيز على النساء اللواتي عادة ما يكن على هامش قصص النساء الأخريات”.

ولدت بطلة الفيلم أنّا ديوب المعروفة بظهورها في المسلسل التلفزيوني “تايتنز”، في السنغال وانتقلت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة.

ولم يحدد بعد موعد إطلاق عرض الفيلم الذي يتطرق إلى التراث الشعبي الإفريقي فضلاً عن قضايا العرق والأمومة. وأقيم مهرجان “ساندانس” للسينما المستقلة الذي أطلقه الممثل روبرت ريدفورد، افتراضياً للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة الحالات بـ “كوفيد 19” في كل أنحاء الولايات المتحدة بعد تفشي المتحور أوميكرون، في حين أنه كان ينظم عادة في جبال ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة.

وحصد فيلم “ذي إكزايلس” من إخراج كريستين تشوي، جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو يتناول قصة ثلاثة صينيين منشقين منفيين من المشاركين في أحداث ساحة تيانانمن عام 1989.

وذهبت جائزة الجمهور لأفضل عمل درامي إلى فيلم “Cha Cha Real Smooth” الذي تؤدي فيه الممثلة داكوتا جونسون دور امرأة مخطوبة متقدمة في السن.

واشترت “آبل” الفيلم خلال المهرجان مقابل 15 مليون دولار، وهي أكبر صفقة حصلت حتى اليوم في حدث هذا العام. وفاز الفيلم الوثائقي “نافالني” الذي أضيف إلى قائمة المهرجان في اللحظة الأخيرة، بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي. ويستمر مهرجان “ساندانس” السينمائي حتى اليوم.- (أ ف ب)