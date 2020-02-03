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فيلم “1917” يهيمن على جوائز بافتا السينمائية

منذ ساعة واحدة

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لندن -هيمن فيلم الخركة التاريخي “1917” للمخرج سام منديس مساء الأحد في لندن على جوائز السينما البريطانية (بافتا) متغلبا على “جوكر” الذي كان الأوفر حظا.
وفاز الفيلم بسبع جوائز بافتا من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج. وفي هاتين الفئتين تغلب على “ذي آيرشمان” لمارتن سكورسيزي و”جوكر” لتود فيليبس و”وانس ابون ايه تايم..إن هوليوود” لكوينتن تارانتينو “وباراسايت” لبونغ جون-هو.
وكان الفيلم توج في جوائز غولدن غلوب في كانون الثاني/يناير في هوليوود.
وشكلت حفلة البافتا خيبة أمل لفيلم”جوكر” الذي كان مرشحا في 11 فئة مكتفيا بثلاث مكافآت وكذلك الأمر ل”آيرشمان”الذي خرج خالي الوفاض.
وفاز يواكين فينيكس بطل “جوكر” بجائزة أفضل ممثل فيما حصدت الأميركية رينيه زيلغوير الجائزة لدى النساء بتأدية دور جودي غارلاند في “جودي”.
أما فيلم تارانتينو الذي يتغنى فيه بهوليوود السيتنات، فنال جائزة واحدة رغم ترشيحاته العشرة وهي أفضل ممثل في دور ثانوي لبراد بيت.
وحاز “باراسايت” جائزة أفضل فيلم أجنبي. (أ ف ب)

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