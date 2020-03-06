فيلم “422 باب” يحصد المركز الأول بـ”مسابقة زين للأفلام القصيرة”

عمان – الغد – أقيم، أول من أمس، حفل لإعلان الفائزين في “مسابقة زين للأفلام القصيرة” التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع شركة “زين” الأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.

جاء الحفل تحت رعاية الأميرة ريم علي، عضو في مجلس مفوضي الهيئة الملكية للأفلام، وبحضور معالي وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي مندوبا عنها في مسرح الرينبو في منطقة جبل عمّان. وقد تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة وتسليمهم الجوائز، بعد عرض ستة أفلام قصيرة رشحتها لجنة التحكيم.

فاز أحمد الشناوي بجائزة المركز الأول عن فيلمه “422 باب” من إربد؛ وحصل عثمان مشاورة على المركز الثاني عن فيلمه “الصخرة” من مركز أفلام السلط؛ فيما حل ظاهر خزاعلة في المركز الثالث عن فيلمه “أحلام الصحراء” من مركز أفلام المفرق.

هذا وكانت الهيئة الملكية للأفلام وشركة “زين” الأردن قد أطلقتا المسابقة، في الفترة بين نيسان (ابريل) وتشرين الأول (أكتوبر) 2019، في مراكز الأفلام التابعة للهيئة في العقبة ووادي رم والبترا وإربد والمفرق والزرقاء والسلط وعمّان. وقد أتاحت المسابقة الفرصة لصناع الأفلام والمهتمين بمجال صناعة الأفلام لإبراز مواهبهم في تصوير وإخراج الأفلام القصيرة الروائية أو الوثائقية والتي تتناول أحد الموضوعين الآتيين: “التواصل الاجتماعي” أو “العنف بمختلف أشكاله”.

وجاء تنظيم هذه المسابقة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الهيئة بشركة “زين” منذ العام 2017، والتي تقوم “زين” بموجبها بدعم الهيئة للمساهمة في تنمية المحافظات وتمكين الشباب في مختلف أنحاء المملكة، لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم في مختلف فنون صناعة الأفلام وهو ما يقع في صلب مهام الهيئة. وتقدر شركة “زين” جهود الهيئة التي تسعى إلى استقطاب شركات الإنتاج العالمية لتصوير الأفلام في الأردن مما يعود بالمنفعة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي في البلد.

وفي إطار المسابقة، تم تنظيم 14 ورشة عمل متخصصة في المراكز التابعة للهيئة بحضور 210 مشاركين. تناولت الورشات مواضيع صناعة الأفلام الرقمية وصناعة الأفلام الوثائقية.

وفي هذا الصدد، ستواصل الهيئة دعمها لصناع الأفلام الأردنيين الذين شاركوا في المسابقة من خلال ترشيحهم للمشاركة في ورش عمل عن المهارات المتقدمة في تصوير الأفلام وتشبيك الموهوبين مع محترفي صناعة الأفلام، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية ضمن طواقم التصوير والإخراج للأفلام المحلية والعالمية التي يتم تصويرها في المملكة.