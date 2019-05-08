فيلم “Hors norms” يختتم “كان السينمائي “

عمان – الغد – يختتم مهرجان كان السينمائي فعاليات دورته الـ72، التي تقام في الفترة من 14-25 أيار (مايو) الحالي، بعرض فيلم الكوميديا الفرنسي “” Hors norms للمخرج الشهير أوليفر ناكاتشي وإيريك توليدانو.

الفيلم الذي سيتم عرضه عقب إعلان الفائزين في الحفل الختامي، تدور أحداثه حول قصة رجلين ومربين للأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد. ويشارك في بطولة الفيلم النجم الفرنسي فينسنت كاسل، والممثل الفرنسي ذو الأصول الجزائرية رضا كاتب.

ولطالما ركز ناكاتشي وتوليدانو، على القصص التي ترصد حياة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، كما في فيلمهما الشهير “The Intouchables” إنتاج عام 2011، والذي ترشح لجائزة جولدن جلوب بفئة الأفلام الأجنبية؛ وتدور أحداثه حول اثنين من الرجال يغير كلا منهما حياة الآخر، عن رجل أرستقراطي أصيب بشلل رباعي نتيجة حادثة قفز بالمظلات، ويبحث عن مساعد له في حياته، إلى أن يأتي شاب صغير يساعده على تغيير حياته بأكملها، معطيًا إياه الكثير من الأمل والحب والتفاؤل.

فيما سيفتتح المهرجان بفيلم”The Dead Don’t Die” (الموتى لا يموتون) للمخرج الأميركي جيم جارموش والذي سبق أن نال أولى جوائزه خلال المهرجان عام 1984 في أول مشاركة له حينما عرض فيلمه الأول “Stranger Than Paradise” (أغرب من الجنة) وحصل على جائزة الكاميرا الذهبية التي تُمنح لأفضل عمل أول.